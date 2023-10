“La caída de la casa de Usher” nos muestra cómo dos hermanos hacen lo que sea para salir de la miseria y obtener la fortuna que tanto anhelaron, pese a que esto implique que un futuro sus seres amados se crucen con la muerte. Uno de los personajes principales de la serie es Roderick Usher, papel a cargo de Bruce Greenwood, quien ha dejado con la boca abierta al público.

En la trama, él es hermano de Madeline, con quien conforma una de las familias más poderosas gracias a su farmacéutica. Junto a sus hijos, lo tiene todo, pero un buen día, las consecuencias fatales del pacto que hizo en la víspera de 1979 se materializan, por lo que su dinastía comienza a desmoronarse y ve cómo sus herederos mueren misteriosamente uno tras otro. Debido a su magnífica interpretación, te contamos quién es este actor.

Roderick sabe que las consecuencias del pacto que hizo hace años comienzan a cumplirse en "La caída de la casa Usher" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES BRUCE GREENWOOD?

Bruce Greenwood es un reconocido actor canadiense que ha interpretado al presidente de los Estados Unidos en varias películas. Ha formado parte de las series televisivas “The River” (2012) y “The Resident” (2018–2023).

Debido a que la televisión estaba “racionada” en su casa cuando era niño, raras veces podía verla, por lo que decidió solamente mirarla los fines de semana para ver su programa “Wide World of Sports” (1961). De otro lado, se supo que detestaba las películas de terror, publica IMDB.

Estudió durante tres años Filosofía y Economía en la Universidad de Columbia Británica, fue aquí donde tomó su primera clase de teatro solamente para obtener créditos de forma fácil. Dejó la universidad un año antes de graduarse para ir a Grecia y trabajar en un velero.

Bruce Greenwood es un talentoso actor cuyas interpretaciones se ganan el aplauso del público (Foto: Mandel Ngan / AFP)

Le encantaba esquiar, tanto así que quiso convertirse en esquiador profesional, pero una lesión en la rodilla acabó con sus sueños a los 16 años. Pese a ello, lo practica utilizando un aparato ortopédico en su rodilla derecha; asimismo, le gusta el paracaidismo, vela y senderismo.

Bruce Greenwood llegó a trabajar en una ocasión como perforador de diamantes en los Territorios del Noroeste para ganar dinero y estudiar en la Escuela Central de Oratoria y Aprendizaje de Londres, menciona IMDB.

Se inició como actor en el teatro de Vancouver. Tras ello actuó en cine y televisión. Entre ellos destacan: “The resident”, “Doctor sueño”, “La joven liga de la justicia”, “Los archivos del Pentágono”, “Gold, la gran estafa”, “American Crime Story”, “Mad Men”, “Class of the Titans”, “Déjà Vu”, “Capote”, “Yo, robot”, “Swept Away”, “Rules of Engagement”, “Ararat”, “Star Trek”, “Nowhere Man”, entre otros.

Bruce Greenwood interpretó al presidente de los Estados Unidos en tres películas: “National Treasure: Book of Secrets”, “Trece días” (John F. Kennedy, en esta última) y “Kingsman: The Golden Circle”.

Bruce Greenwood posa durante la sesión fotográfica de "Meek's cutoff" en el 67º Festival de Cine de Venecia el 5 de septiembre de 2010 en el Lido de Venecia (Foto: Vincenzo Pinto / AFP)

MÁS SOBRE BRUCE GREENWOOD

El histrión está casado con la actriz Susan Devlin desde 1985, con la que tiene un hijo.

El actor Bruce Greenwood y su esposa Susan Devlin llegan al estreno de "The Post" el 14 de diciembre de 2017 en Washington, DC. (Foto: Mandel Ngan / AFP)

A Greenwood le encanta cantar y tocar su guitarra eléctrica, afición que ha mostrado en redes sociales, cuya voz es destacada por sus fanáticos.

El actor tiene una marioneta con la que hace algunas publicaciones en sus redes sociales. Se trata de un leoncito al que viste para la ocasión, le da su voz y manipula para que salga en la cámara.

DATOS PERSONALES DE BRUCE GREENWOOD