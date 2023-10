Mary McDonnell, una destacada actriz con una trayectoria en cine y televisión, ha vuelto a destacar gracias a su rol en la serie de Netflix “La caída de la casa Usher”. En este artículo, te adentraremos más en el mundo de esta talentosa intérprete.

En el programa de Mike Flanagan, Madeline Usher es uno de los personajes más interesantes pues, aunque es despiadada, su inteligencia y perspicacia logra encantar incluso a la propia Verna.

La interpretación de Mary McDonnell definitivamente jugó un papel vital en encarnar este espíritu desafiante. Conoce más sobre ella a continuación.

1. LO QUE DEBES SABER DE MARY MACDONELL

Mary Eileen McDonnell es una actriz estadounidense de cine y televisión que ha dejado una huella indeleble en la industria del entretenimiento. Nacida el 28 de abril de 1952 en Wilkes-Barre, Pensilvania, Estados Unidos, esta talentosa actriz ha conquistado el corazón de los cinéfilos y fanáticos de la televisión a lo largo de su carrera.

Quizás la recuerdes por su papel icónico como Stands with a Fist (Erguida con puño) en la legendaria película “Danza con Lobos,” donde cautivó a audiencias de todo el mundo con su actuación excepcional.

Y, como las estrellas nunca dejan de brillar, Mary McDonnell sigue deslumbrando en la pantalla, ahora interpretando a Madeline Usher en “La caída de la casa Usher”.

En “La caída de la casa Usher”, Madeline Usher es una de las cabezas de Farmaceúticas Fortunato (Foto: Netflix)

2. DATOS DE MARY MACDONELL

Nombre completo: Mary Eileen McDonnell

Mary Eileen McDonnell Cumpleaños: 28 de abril

28 de abril Año de nacimiento: 1952

1952 Lugar de nacimiento: Wilkes-Barre, Pensilvania, Estados Unidos

Wilkes-Barre, Pensilvania, Estados Unidos Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Instagram: @theladybam

3. LA INFANCIA DE MARY MACDONELL

Mary McDonnell es una de las seis hijas nacidas de Eileen y John McDonnell, un consultor de informática. La herencia de Mary McDonnell es de ascendencia irlandesa, lo que añade un toque de encanto celta a su historia personal y a su carrera en la industria del entretenimiento.

Cuando era niña, McDonnell se mudó con su familia a Ithaca, Nueva York, donde comenzó a forjar su camino en la actuación.

4. LOS ESTUDIOS DE MARY MACDONELL

Después de graduarse de la State University of New York at Fredonia, Mary McDonnell persiguió su pasión por la actuación con dedicación y empeño. Para perfeccionar su oficio, se matriculó en una escuela de drama y, con una determinación inquebrantable, se unió al Long Wharf Theatre en New Haven, Connecticut, donde se sumergió en el mundo teatral y adquirió experiencia invaluable.

Trabajar en el Long Wharf Theatre durante tres meses marcó el comienzo de una carrera que la llevaría a las alturas de Hollywood y la televisión.

5. SU INICIO EN BROADWAY

No es ningún secreto que algunos de los actores más populares de cine y televisión comenzaron su carrera en los escenarios de Broadway, y Mary McDonnell es una de esas estrellas que brilló primero en las tablas de Nueva York.

McDonnell hizo su debut en el mundo teatral en producciones off-Broadway de “Buried Child” en 1978 y 1979, interpretando el papel de Shelly en ambas ocasiones. Su talento y versatilidad como actriz pronto llamaron la atención de la crítica y el público.

Mary McDonnell también iluminó los escenarios de Broadway en producciones notables como “Execution of Justice,” “The Heidi Chronicles,” y “Summer and Smoke.” Con cada actuación, demostró su capacidad para cautivar a la audiencia en vivo con su presencia magnética y su talento innegable.

6. SUS PRIMEROS ROLES EN CINE Y TELEVISIÓN

La carrera de Mary McDonnell despegó con éxito desde sus primeros pasos en la industria del entretenimiento. Su debut en la televisión se produjo con el papel de Claudia Colfax en la serie “As the World Turns”.

McDonnell también se destacó en el ámbito de las series, interpretando a la Dra. Eve Sheridan en “E/R,” y demostrando su capacidad para llevar a la vida a personajes fascinantes en la pantalla chica. Y no podemos olvidar su papel como Lady Capuleto en “Garbo Talks”.

7. SU PAPEL EN “DANZA CON LOBOS

Mary McDonnell finalmente alcanzó su gran avance en el cine en 1990. Fue un momento que cambiaría su carrera para siempre. A los 37 años, interpretó el papel de Stands with a Fist (Erguida con puño) en “Danza con Lobos”, una película con Kevin Costner.

Mary McDonnell junto a Kevin Costner en "Danza con Lobos" (Foto: Orion Pictures)

En la cinta, interpretó el papel de la hija de colonos estadounidenses que fue criada por la tribu de los sioux. Su actuación destacó tanto que fue nominada para un Premio de la Academia en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Este papel marcó un punto de inflexión en la carrera de McDonnell, consolidándola como una actriz de renombre en la industria cinematográfica.

8. OTROS ROLES CONOCIDOS DE MARY MCDONNELL

Otros papeles notables en su filmografía incluyen “Grand Canyon,” “Sneakers,” “Independence Day,” y “Donnie Darko”. En televisión, destacó como Dr. Virginia Dixon en “Grey’s Anatomy” y Capt. Sharon Raydor en “The Closer”.

9. EL MATRIMONIO DE MARY MCDONNELL

Mary McDonnell estuvo casada con el actor Randle Mell desde 1984 hasta 2021. Durante su matrimonio, la pareja compartió una vida juntos y tuvo dos hijos, Michael y Olivia.

10. FOTOS DE MARY MCDONNELL