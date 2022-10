Desde el inicio de “House of the Dragon”, la serie de HBO Max hizo referencia a “Game of Thrones” y resolvió uno de los más grandes misterios de la obra de George R.R. Martin. A continuación, les explicaremos de qué trata la profecía de la “Canción de Hielo y Fuego”.

Antes de que Viserys nombrara a Rhaenyra como su heredera, le habla acerca de una de las responsabilidades que se debe asumir junto con la corona y el Trono de Hierro: cumplir con el sueño de Aegon el Conquistador, quien sería uno de los pocos Targaryens que tienen el don de visiones proféticas.

De acuerdo con lo que narra la serie, en la que ha trabajado de cerca George R.R. Martin, este sueño se conoce como la “Canción de Hielo y Fuego”, el mismo nombre que lleva la saga original que inspiró a la producción de “Game of Thrones”.

Hasta ese momento, no se sabía por qué la colección de libros llevaba ese título. A lo largo de los años, algunas teorías jugaron con la idea de que el hielo representaba a Jon Snow y el fuego a Daenerys, mientras que otras decían que el hielo en realidad eran los Caminantes Blancos, o también conocidos como los Otros.

Viserys conversa con Rhaenyra frente al cráneo de Balerion en el episodio 1 de "House of the Dragon"(Foto: HBO)

EL SUEÑO DE AEGON EXPLICA LA CONQUISTA

El rey Viserys Targaryen le explica a su hija que el verdadero motivo que llevó a Aegon a conquistar los siete reinos de Poniente no fue solo ambición, sino un sueño profético. Al igual que Daenys, quien soñó con la destrucción de Valyria, Aegon pudo ver el fin del mundo de los hombres.

Esta aniquilación provenía del norte, en un gran invierno que traería oscuridad. La única forma de combatirla era que todos los reinos del continente, los cuales se encontraban divididos, se unan en batalla. Por ello, era necesario conquistarlos y, para cuando llegue ese momento, un Targaryen debía estar sentado en el Trono de Hierro.

Tal como lo menciona Viserys, ni en “Fuego y Sangre”, ni en los libros de “Canción de Hielo y Fuego”, se explica realmente qué llevó a Aegon a conquistar todo el continente luego de que los Targaryens vivieran, tranquilamente, en Rocadragón durante varias generaciones.

Lo único que se tiene registrado es que le llegó una propuesta de Argilac Durrandon, el rey de la Tierra de las Tormentas, quien le ofreció a una de sus hija a cambio de que Aegon derrote a Harren Hoare, el rey de Harrenhal que amenazaba su territorio.

En una entrevista con Insider, uno de los creadores de “House of the Dragon”, Ryan Condal, contó que toda la historia del sueño de Aegon y su motivación para conquistar Poniente vino del propio George R.R. Martin. Por ello, no sería una sorpresa que esto sea introducido en el libro “Viento de Invierno”, si es que el escritor llega a publicar la tan esperada continuación algún día.

EL SIGNIFICADO DE LA PROFECÍA DE AEGON EL CONQUISTADOR?

Básicamente, la profecía de Aegon asegura que solo una persona de sangre Targaryen, mujer o hombre, podrá salvar a la humanidad de los Caminantes Blancos y la Larga Noche. Es algo similar a la del “Príncipe que fue prometido” que se mencionó en “Game of Thrones” y que señaló a diferentes figuras a lo largo de las temporadas.

“Llegará un día en el que, luego de un largo verano, las estrellas sangren y el frío aliento de la oscuridad caiga sobre el mundo. En esta hora terrible, un guerrero sacará del fuego una espada ardiente. Esa espada se llamará Lightbringer, la Espada Roja de los Héroes, y él que la empuñe será el Azor Ahai, y la oscuridad deberá huir de él”, detalló la sacerdotisa roja, Melisandre.

Además, la profecía de Aegon estaba grababa en la daga de acero valyrio que llevaba siempre Viserys, cuya inscripción se revelaba con el fuego, muy al estilo de “El señor de los Anillos”. Esta arma termina siendo la que utiliza Arya Stark para acabar con el Rey de la Noche.

EL TARGARYEN DE LA PROFECÍA DE AEGON EL CONQUISTADOR

La identidad del Azor Ahai ha apuntado en diferentes direcciones a lo largo de la serie. En un inicio, Melisandre se mantuvo al lado de Stannis Baratheon pensando que él era el Azor Ahai, pero resultó estar equivocada. Aunque los Baratheon sí tienen magia en la sangre, pues el primero de la familia, Orys Baratheon, era el hermano bastardo de Aegon el Conquistador.

Otros sugieren que se trataba de Daenerys, pero el pésimo final que le dieron en la temporada 8 de “Game of Thrones” desalentó este camino.

Por ello, la persona que cumple con todos los requisitos tanto de la profecía de Aegon el Conquistador como la del Azor Ahai, es Jon Snow, quien en realidad es Aegon VI Targaryen, hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark, la representación del fuego y hielo. Además, lleva la espada de acero valyrio, fundida con fuego de dragón, Longclaw.

Aunque la serie determinó que Arya Stark sería la que asesinara al Rey de la Noche, fue Jon Snow el que logró unificar a gran parte del reino, que en ese entonces se encontraba dividido después de la Guerra de los Cinco Reyes.

