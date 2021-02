Tras el dramático e impactante final de la cuarta temporada de “El mundo oculto de Sabrina”, muchos fans mantenían la esperanza de seguir viendo más de la historia de la joven bruja en una quinta entrega; sin embargo, Netflix confirmó que no habría más episodios de la serie. Pero antes que se diera a conocer la decisión, el elenco de actores ya habría grabado el final de la serie sin saberlo.

Cuando “Chilling Adventures of Sabrina” terminó con su cuarta temporada, el elenco no se dio cuenta que el último día de filmación de la serie, era en realidad, la última vez de la historia. Uno de los actores fue Chance Perdomo, quien interpretó a Ambrose Spellman en esta adaptación de Archie Comics.

El actor estadounidense recordó el último día en el set de grabación de la exitosa serie de Netflix que protagonizó junto a Kiernan Shipka, Ross Lynch, Lucy Davis, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Tati Gabrielle, Gavin Leatherwood, Adeline Rudolph, Richard Coyle y Miranda Otto. ¿Qué dijo el actor?

El actor estadounidense recordó el último día en el set de grabación de la exitosa serie de Netflix (Foto: Netflix)

CHANCE PERDOMO NO SABÍA QUE ESTABA GRABANDO EL FINAL DE LA SERIE

Chance Perdomo contó a SYFY Wire que si hubiera sabido que sería la última vez que interpretaría a Ambrose, ciertamente lo habría hecho de manera diferente.

“Hicimos 10 meses de rodaje para cada temporada de Sabrina. Hacia el final de cada temporada, todos se ponen ansiosos por ir a casa y ver a la familia. Fui una de las últimas personas en irme, así que tenía ganas de hacerlo. Si hubiera sabido que era la última vez, lo habría asimilado mucho más”, contó el actor.

“Cuando escuché, ‘Eso es un final para Chance Perdomo’, Michelle en el departamento de maquillaje puso ‘Take a Chance on Me’ en los parlantes y yo choqué los cinco y choqué los puños con todos. Fue encantador, pero no sabíamos que sería así”, agregó.

El actor reveló que no recuerda los últimos momentos interpretando a Ambrose Spellman, pues no era consciente que del final de la serie. “Miro hacia atrás y no tengo muchos recuerdos de mis momentos finales, porque pensé que volvería. Hay un dicho de Winnie the Pooh: ‘No sabíamos que estábamos creando recuerdos. Solo nos estábamos divirtiendo”, mencionó.

Durante la entrevista fue consultado si está dispuesto a volver a “Chilling Adventures of Sabrina”. Perdomo respondió con un rotundo sí. “Sería interesante explorar la historia de Ambrose una vez más. Ya sea lo que sucede después de Sabrina o quizás antes, [como] lo que sucedió para ponerlo bajo arresto domiciliario por intentar volar el Vaticano. Me interesaría eso. Sería divertido”, reveló el actor de 24 años.