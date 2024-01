El nombre de Griselda Blanco, la narcotraficante colombiana asesinada a los 69 años en 2012, la única persona que temió Pablo Escobar, ha vuelto a estar en el foco mediático por el éxito de la serie “Griselda” de Netflix, protagonizada por Sofía Vergara. La infame historia de la mujer ha llamado la atención del público y, entre tantos detalles escabrosos y delictivos, se ha resaltado la fila de esposos muertos de Blanco, también conocida como Viuda Negra, con excepción de Charles Cosby.

El último novio que tuvo Griselda, después de su captura y durante su encarcelamiento, está vivo. Sobrevivió, según cuenta a The Sun, a un atentado organizado de quien fuera su pareja sentimental.

¿Por qué Blanco lo habría mandado a matar? ¿Cómo vivieron su romance en medio del encarcelamiento de ella? Esas son las preguntas que responde Charles y que también cuenta en su libro “Hustling With The Godmother: My Life and Times with Griselda Blanco”.

Antes de que conozcas más de la historia de Charles Cosby y Griselda Blanco, te dejamos el tráiler oficial de la serie “Griselda” de Netflix, con una actuación celebrada por parte de Sofía Vergara:

¿QUIÉN ES CHARLES COSBY?

Charles Cosby fue el último novio de Griselda Blanco y quien sobrevivió un atentado por parte de la conocida Viuda Negra, de acuerdo a las declaraciones del primero en una entrevista con el medio estadounidense The Sun.

Cosby señaló que su romance inició en 1991, cuando él todavía formaba parte del tráfico ilícito de drogas. Le escribió cartas a la prisión donde estaba recluida Griselda en Estados Unidos, porque la admiraba. El romance tardó poco en concretarse, con visitas y encuentros íntimos en el centro penitenciario, según su versión.

Para el Charles de 20 años, Griselda, quien estaba en sus cuarentas, era “mayor pero muy atractiva”. “Tenía ojos color avellana, una hermosa sonrisa y profundos hoyuelos en las mejillas. Cuando la vi por primera vez, fue surrealista. No sé si has estado en un concierto de los Rolling Stones, pero la electricidad era comparable”, dijo a The Sun.

Dijo a dicho medio que la vio cerca de 300 veces, que pensaban en matrimonio y que era una mujer que se preocupaba por su familia, incluso que lloró al enterarse de que la madre de Cosby estaba enferma.

“Griselda era despiadada pero eso no me desanimó porque ese también era mi mundo entonces, y ella era el pez más grande del océano”, dijo Cosby.

Agregó que le hacía lujosos regalos, como un rolex de 20 mil dólares o un Mercedes de 55 mil. “Hablamos mucho sobre el futuro y sobre mudarnos juntos a Colombia después de que ella fuera liberada”, dijo el último novio de Griselda.

¿QUÉ PASÓ CON CHARLES COSBY?

Charles Cosby se ha retirado del mundo criminal y ha escrito un libro “Hustling With The Godmother: My Life and Times with Griselda Blanco”. Dijo a The Sun que le dio el visto bueno a la serie “Griselda” de Netflix, que Sofía Vergara ha logrado convertirse en Blanco y que de seguro tendrá mucho éxito, como ha pasado finalmente.

En la entrevista con el medio de Estados Unidos, también contó que, un año después de iniciar la relación sentimental, Griselda intentó matarlo porque se enteró de que él había salido con otra mujer. Se salvó porque tenía un chaleco antibalas.

“Aproximadamente un año después de iniciar la relación, ella intentó que me mataran. Había estado saliendo con una señora rubia llamada Amber y cuando Griselda se enteró, contrató a un sicario y casi lo logran. Un tipo se detuvo a mi lado en un semáforo y descargó su pistola, pero yo llevaba un chaleco antibalas y absorbió cuatro balas”, detalló.

Luego, se vieron en prisión, ella le dijo que tenía evidencias de su traición, casi lo estrangula y, según Cosby, esa fue una de las contadas veces que tuvo miedo en su vida. La relación se terminó en poco tiempo.