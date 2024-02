Griselda Blanco es la narcotraficante colombiana que instaló su imperio de la droga en Estados Unidos en la década de los 70 y 80. Tanto era su poder, que hasta el mismo Pablo Escobar le tenía gran respeto; por tanto, era muy sanguinaria y capaz de todo ante cualquiera que se interpusiera en su camino, algo que vemos en la serie de Netflix, “Griselda”. Pese a la forma en la que se nos presenta en la pantalla, hubo alguien que la conoció más que nadie: un policía que pasó una década tratando de condenarla por asesinato. Él contó cómo era realmente esta criminal.

Antes te recordamos que el drama criminal se encuentra disponible en Netflix desde el pasado 25 de enero de 2024 y es protagonizado por Sofía Vergara, quien se pone en la piel de la también conocida como ‘La madrina de la cocaína’, la narcotraficante que pudo gobernar en un negocio que en aquella época estaba dirigida exclusivamente por hombres.

Griselda Blanco tenía a todos en la mira, por lo que no iba a permitir que nadie se interponga en su camino (Foto: Netflix)

¿CÓMO ERA REALMENTE GRISELDA BLANCO SEGÚN EL POLICÍA QUE LA PERSIGUIÓ POR UNA DÉCADA?

Aunque en la serie de Netflix nos muestra cómo era la sanguinaria colombiana, Nelson Andreu, exjefe de policía de West Miami, quien pasó una década tratando de condenarla por asesinato, reveló cómo realmente era ella. Para él, Griselda Blanco era despiadada y sin escrúpulos.

“Tenía que ser como era, ya que se trataba de la única mujer en un negocio de hombres. No había ninguna otra mujer con una capacidad tan alta traficando cocaína en ese momento (…). Espero que no me presenten como comprensivo con ella, no lo era. Ella no tenía escrúpulos. Te mataría si te debía dinero y no quería pagarte; y si le debías dinero y no podías pagarle, te mataría también. Fue una situación en la que ella salía ganando y todos los demás pierden”, señaló en una entrevista a Today.

Asimismo, recordó la vez que la narcotraficante colombiana se alegró cuando por confusión mataron al hijo de dos años de Jesús ‘Chucho’ Castro, luego de que ella mandó a dos sicarios a asesinar a este sujeto.

“Dijeron: ‘Escucha, fallamos. Matamos al niño en lugar de a él’. Y ella dijo: ‘Bueno, así es mejor. Sufre más por tener a su hijo muerto que porque nosotros lo matemos de todos modos. Así que me alegro de que hayas matado al niño de 2 años’”, contó Andreu recordando la conversación que tuvo con uno de los sicarios llamado Jorge ‘Rivi’ Ayala.

De otro lado, cuestionó que la producción de la serie, si bien se toman ciertas atribuciones para describir la historia de Blanco, jamás lo contactó.

“No la van a retratar como realmente era. Nunca lo hacen en las películas, hacen lo que creen que se va a vender y lo que le va a gustar a la gente. Muy cerca de la verdad, pero no la verdad”, precisó.

Cabe señalar que en la plataforma de streaming, el rol del exjefe de policía de West Miami no fue retratado en la serie, pero sí sus colegas June Hawkins, interpretada por Juliana Aiden, y Alan Singleton, papel a cargo de Carter MacIntyre.

Es preciso mencionar que gracias a la investigación de Nelson Andreu, Griselda Blanco fue condenada por los asesinatos de Jesús ‘Chucho’ Castro y del matrimonio de narcotraficantes Alfredo y Grizel Lorenzo, un alivio que no duró mucho para la justicia; ya que con el escándalo sexual telefónico, la conocida como ‘La Viuda Negra’ pudo llegar a un acuerdo en 1998 y en 2004 fue deportada a Colombia, donde fue asesinada en 2012.