Chloë Grace Moretz es una actriz estadounidense de 25 años que empezó su carrera en Hollywood muy joven, su primera participación en una película fue en la cinta Heart of the Beholder.

En su carrera destacan su trabajo en adaptaciones para la pantalla grande de libros como La quinta ola, La invención de Hugo Cabret, Carrie, Si decido quedarme y también La periferia: conexión al futuro (se estrena en octubre).

Por ello y para conocer más sobre el trabajo de Chloë Grace Moretz, a continuación, te contamos algunas películas y series que puedes encontrar en plataformas de streaming como Prime video y Netflix.





Kick-Ass: un superhéroe sin superpoderes

La actriz intwerpreta a Hit-Girl, una vigilante de once años de edad, que mata a un traficante de drogas llamado Rasul y luego a su matones. Ella vive con su padre Big Daddy (Nicolas Cage), quien es un expolicía. Está disponible para alquilar en Apple tv.





Déjame entrar (Let Me In)

Es el remake de la película sueca Let the Right One In (Låt den rätte komma in) que a su vez es una adaptación de la novela homónima escrita por John Ajvide Lindqvist. La cita trata sobre Owen, un niño inadaptado de 12 años que sufre acoso escolar y que desarrolla cierta amistad con una niña que oculta un secreto. Puedes verla a través del servicio de alquiler en Apple tv.





Carrie

El largometraje se estrenó e 2013 y es la tercera adaptación del libro de terror del mismo nombre de Stephen King. La trata sobre Carrie White, una joven que posee poderes telequinéticos que no sabe utilizarlos muy bien y que debido a ello destruye la ciudad donde vive. La cinta se encuentra en Prime video.





La viuda (Greta)

La cinta cuenta la historia de Frances McCullen (Chloë Grace Moretz), una camarera que vive en la ciudad de Nueva York con su amiga Erica Penn. La película es de suspenso psicológico. Está en Apple tv.





Sombras tenebrosas (Dark Shadows)

En 1760, una familia se muda de Liverpool, Inglaterra, a Maine, una joven llamada Angelique Bouchard se enamora de uno de los hijos. La madre de ella, una bruja, le advierte sobre eso; sin embargo, ella decide mantener la esperanza de ser amada. Puedes alquilarla en Claro video y Apple tv.





Una sombra en la nube (Shadow in the Cloud)

Es una película de terror que cuenta la historia de una tripulación y una oficial de vuelo llamada Maude Garrett que están viajando desde Nueva Zelanda hasta Samoa, pero lo que debería ser un vuelo tranquilo se ve afectado por una presencia maligna. Está disponible en Paramount plus.





La invención de Hugo Cabret (Hugo)

Es una adaptación del libro del mismo que fue escrito por Brian Selznick. La cinta es sobre un chico que vive solo en una estación de tren de París, en la década de 1930. La película estuvo nominada once premios Óscar, ganando cinco de ellos. La cinta está disponible en Claro video (para alquilar).





Si decido quedarme (If I Stay)

La historia está basada en la novela juvenil homónima de Gayle Forman. La protagonista es una joven llamada Mia que sufre un cambio radical en su vida luego de quedar atrapada entre la vida y la muerte tras un accidente en el que fallecen sus padres y hermano menor. Puedes ver la película en Prime video.





La quinta ola (The 5th Wave)

Esa una película de ciencia ficción que está basada en el libro del mismo nombre de una trilogía escrita por Rick Yancey. La historia trata sobre ataques alienígenas que ocasionan la muerte de muchas personas, pero los sobrevivientes no se resisten y desean descubrir la verdad detrás de los ataques. Actualmente la cinta está en Netflix.





La periferia: conexión al futuro (The Peripheral)

Es una serie basada en la novela del mismo nombre escrita por William Gibson (escritor de ciencia ficción). La producción tiene programado su estreno para el 21 de octubre del 2022 por Prime video.