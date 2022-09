La Periferia: conexión al Futuro (The Peripheral) es una serie que las personas van a poder ver en octubre del 2022. La producción está basada en la novela homónima de William Gibson (escritor de ciencia ficción) y que es la primera entrega de la trilogía Jackpot.

La adaptación cuenta con la participación de Chloë Grace Moretz (Kick-Ass), Jack Reynor (Midsommar), Gary Carr (The Deuce), Eli Goree (One Night in Miami) y Louis Herthum (Westworld).

A continuación, te contamos de qué trata la serie, en qué plataforma de streaming vas a poder verla, desde cuándo y otros datos que debes saber sobre la producción.





¿De qué trata ‘La Periferia: conexión al Futuro’?

La adaptación está protagonizada por Flynne Fisher, una joven inteligente y muy audaz que vive con su familia (madre y hermano) en una zona olvidada de Estados Unidos.

La mujer busca constantemente la forma de ayudar a su familia, ya que al parecer está condenada y no tiene futuro, pero lo curioso de su vida es que todo el tiempo en el que vive es el futuro (año 2030).





¿Cuándo se estrena ‘La Periferia: conexión al Futuro’?

La serie estará disponible desde el 21 de octubre. Las personas van a poder disfrutar de un episodio nuevo cada viernes hasta el 9 de diciembre de 2022.





¿En qué plataforma de streaming se puede ver ‘La Periferia: conexión al Futuro’?

‘La Periferia: conexión al Futuro’ estará disponible en Prime Video. Si no cuentas con el servicio puedes adquirirlo por S/16.99 mensuales, pero los primeros 30 días es gratuito y si deseas cancelarlo puedes hacerlo en ese tiempo.





Ficha técnica de ‘La Periferia: conexión al Futuro’

Título: ‘La Periferia: conexión al Futuro’

Fecha de estreno: 21 de octubre.

Director: Vincenzo Natali

Basada en: novela homónima escrita por William Gibson

Reparto de ‘La Periferia: conexión al Futuro’

Chloë Grace Moretz (Flynne Fisher)

Adelind Horan (Billy Ann Baker)

Gary Carr (Wilf)

Jack Reynor (Burton Fisher)





Tráiler de ‘La Periferia: conexión al Futuro’









La serie estará disponible en más de 240 países y territorios de todo el mundo. La Periferia: conexión al Futuro es una producción de Amazon Studios y Warner Bros Television, la adaptación se une a las que ya tiene Prime Video en su plataforma.