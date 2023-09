CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. “Choose Love”, comedia romántica interactiva de Netflix, sigue a Cami (Laura Marano) una ingeniera de grabación que parece tenerlo todo: un trabajo de ensueño, un novio estable y un futuro brillante. Pero las cosas resultaron un poco diferentes de lo que ella planeó y ahora debe tomar decisiones que cambiarán el rumbo de su vida.

A pesar de que tiene una excelente relación con su novio Paul (Scott Michael Foster), Cami no está segura de dar el siguiente paso por lo que sucedió con sus padres. Además, siente que su carrera está estancada y que no será capaz de cumplir sus sueños. No obstante, todo empieza a cambiar luego de que una bruja le advierte que tendrá múltiples opciones.

Al día siguiente, la protagonista de “Choose Love” se reencuentra con Jack (Jordi Webber), su novio del instituto del que se alejó porque sus vidas tomaron un rumbo diferente, y conoce a Rex (Avan Jogia), una estrella de Rock que la ayuda a impulsar su carrera.

Laura Marano como Cami Conway en la película interactiva "Choose Love" (Foto: Netflix)

TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A PAUL

A lo largo de la película interactiva de Netflix, los espectadores toman distintas decisiones sobre la vida de Cami, algunas más sencillas que otras. Aunque las primeras resoluciones solo modifican un poco el rumbo de la historia, la elección entre Paul, Jack y Rex en el sueño de Cami lo cambia todo.

Al escoger a Paul, la película tiene una menor duración, ya que Cami no vuelve a interactuar con sus otros pretendientes. Luego de hablar con su jefe para renunciar o aceptar un aumento, la protagonista busca a su novio y le dice que no quiere separarse. Paul saca un anillo y le propone matrimonio.

Aunque elijas a Rex o Jack, aún tienes la opción de volver con Paul, ya que en cualquiera de esos caminos, el abogado viaja a las Vegas para intentar recuperar a Cami. Todo depende de tus decisiones.

Si decides que Cami acompañe a Jack en su protesta, Paul aparece y te propone matrimonio. Si acepta, se casan en Las Vegas mientras su hermano y su cuñada ven la ceremonia en una videollamada que hace Rex.

Si optas por que la protagonista de “Choose Love” acepte la propuesta de Rex de acompañarlo en una presentación en Las Vegas, Paul aparece una vez más y trata de recuperar a su novia. Si lo consigue la acompaña en su gran noche y luego celebran su boda en Las Vegas.

En varios finales, Cami escoge a Paul y acepta su propuesta de matrimonio en la película interactiva "Choose Love" (Foto: Netflix)

TAMBIÉN EXISTE UN FINAL FELIZ CON JACK Y REX

A pesar de la insistencia de Paul, Cami puede rechazarlo en varias oportunidades y quedarse con Jack o Rex. Si acompaña a su novio del instituto puede retomar su historia de amor, sin embargo, también puede aceptar la propuesta de Rex, que llega a Las Vegas para una presentación.

Si desde el sueño escoges a Rex, Cami y el cantante viajan a Las Vegas, ella elige entre dos vestidos y tiene la opción de volver con Paul e incluso buscar a Jack para darse otra oportunidad. Sin embargo, también puede aceptar la invitación de Rex a París y empezar una nueva vida.

Cami viajando a Paris con Rex en la película interactiva “Choose Love” (Foto: Netflix)

LA OPCIÓN CAMI

Después de acompañar a Jack a su protesta en Las Vegas, rechazar la propuesta artística de Rex y terminar definitivamente su relación con Paul, Cami tiene la opción de apostar por su relación con Jack o quedarse sola para descubrir lo que verdaderamente quiere para su vida.