La serie coreana “Marry My Husband” (en español: “Cásate con mi esposo”) es uno de los estrenos más llamativos de Amazon Prime Video en enero del 2024 y, por si no lo sabes, se basa en una novela web de Sung So-jak que se popularizó como un webtoon (cómic digital) de Studio Lico. ¿Te gustaría revisar este material original? Pues, en las siguientes líneas, te contamos dónde y cómo leer el webtoon en el que se basa el espectáculo.

Vale precisar que esta adaptación televisiva está dirigida por Park Won-gook y escrita por Shin Yoo-dam. Además, se ha programado para desarrollarse a lo largo de 16 episodios, entre el drama, la fantasía y el romance.

En el elenco, destacan famosas estrellas surcoreanas, tales como Park Min-young, Na In-woo, Lee Yi-kyung, Song Ha-yoon, Lee Gi-kwang, Gong Min-jung, entre otras.

Todas juntas narran la historia de Ji-won, una mujer que murió de una manera terriblemente injusta a causa de la violencia de su marido, que la engañaba con su mejor amiga.

No obstante, se produce un milagro y Ji-won despierta 10 años en el pasado, cuando todavía no se había casado. Entonces, pone en marcha su plan de venganza. ¡Y ahora no parará hasta lograr que sea su mejor amiga la que se case con su marido!

Antes de continuar, mira el tráiler de la serie “Cásate con mi esposo”:

¿DÓNDE Y CÓMO LEER EL WEBTOON “MARRY MY HUSBAND”?

El cómic digital de “Cásate con mi esposo” está disponible en el portal Webtoon, donde puedes leerlo en español, inglés o cualquiera de los idiomas que ofrece el sitio web.

Este también cuenta con una aplicación gratuita que puedes descargar a través de Google Play o la App Store, con el fin de tener la obra en tus dispositivos móviles.

Y, por si aún no te has convencido de revisar este material original, quizá lo hagas después de apreciar su interesante adelanto.

¿CÓMO VER “CÁSATE CON MI ESPOSO” EN AMAZON PRIME VIDEO?

Como ya lo mencionamos previamente, “Cásate con mi esposo” es una serie televisiva disponible en Amazon Prime Video. Por ello, para ver sus capítulos, solo necesitas una suscripción activa al servicio de streaming.

Capítulos de la serie en Amazon Prime Video: