Cada vez falta menos para que la primera temporada de “The Last of Us” llegue a su fin. Por tal motivo, el estreno del capítulo ocho, penúltimo episodio, está siendo esperado con muchas ansias por parte de los fanáticos de la serie y también del videojuego, ya que los creadores de la producción han indicado muchas veces que en la adaptación van a conocer nuevos datos sobre el pasado de los personajes, además gracias al tráiler se sabe de la aparición de un interesante personaje.

Y es que estará David, líder de un grupo de sobrevivientes en Silver Lake y que tratará de hacer negocios con Ellie (Bella Ramsey). El personaje es interpretado por Troy Baker, actor que también participa en el videojuego al dar su voz a Joel. A continuación, te contamos el nombre del capítulo ocho, argumento, hora de estreno y día para que no te pierdas el episodio que promete muchos momento de acción y emoción.





¿Cómo se llama el capítulo 8 de “The Last of Us”?

El episodio 8 de “The Last of Us” que llega pronto a HBO Max se llama “When We Are in Need”. En el capítulo vamos a ver a una Ellie desesperada por encontrar la ayuda para curar a Joel y también por protegerlos a ambos.





¿Cuándo se estrena el capítulo 8 de “The Last of Us” y a qué hora ?

El capítulo ocho de la serie basada en el videojuego homónimo llega el domingo 5 de marzo a las 9:00 p.m. por HBO Max, plataforma de streaming que tiene una gran variedad de series y películas.





¿Cuál es el argumento del capítulo 8 de “The Last of Us?

En el episodio 8 de “The Last of Us”, Joel sigue tratando de recuperarse. Por ello, en el tráiler vemos cómo Ellie es la que está a cargo y debido a ello es que al parecer ha decidido reunirse con un grupo de hombres que estarían involucrados en el ataque a Joel.





¿En qué streaming se encuentra “The Last of Us”?

La siete episodios disponibles de “The Last of Us” se encuentran en HBO Max, plataforma de streaming que está disponible para televisor, celulares, iPad, computadoras, entre otros aparatos.





¿Desde cuándo está disponible “The Last of Us”?

La serie se encuentra en HBO Max desde el domingo 15 de enero. Los creadores de la adaptación empezaron a trabajar en la producción en junio del 2020 y un año después inició el rodaje que duró hasta junio del 2022.





¿De qué trata “The Last of Us”?

La serie está ambientada veinte años después de la civilización como la conocemos haya sido destruida y los habitantes se encuentran atravesando una pandemia. Mientras esta situación afecta a Estados Unidos, un hombre y superviviente llamado Joel es contratado para trasladar a Ellie, una niña de 14 años, hasta la Casa del Estado de Massachusetts.

Para poder lograr ese cometido y de esa forma Joel pueda recibir el cargamento de armas que le prometieron por ayudar en el traslado de la adolescente, ambos van a tener que apoyarse para sobrevivir.





Reparto de “The Last of Us”





Pedro Pascal (Joel)

Bella Ramsey (Ellie)

Nico Parker (Sarah)

Gabriel Luna (Tommy)

Merle Dandridge (Marlene)

Jeffrey Pierce (Perry)

Storm Reid (Riley)

Anna Torv (Tess)

Nick Offerman (Bill)

Lamar Johnson (Sam)

Keivonn Woodard (Henry)





Tráiler del capítulo 8 de “The Last of Us”









