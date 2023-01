Quién lo diría... Las series inspiradas en videojuegos suelen adaptar la trama con cierta libertad creativa, pero ese no parece ser el caso de The Last of Us en la plataforma de HBO. El primer episodio, en realidad, resuelve varios misterios que no fueron explicados en el videojuego de Naughty Dog, y aquí te contamos cuáles son.

Tan solo en la escena de apertura, ambientada en 1968, vemos a dos científicos debatiendo sobre la mayor amenaza para la humanidad en un programa de TV. Uno de ellos afirma que cree que las infecciones por hongos eventualmente podrían ser más peligrosas que las de las bacterias o los virus. El científico es cuestionado porque las infecciones por hongos no pueden soportar temperaturas más altas, de ahí su tendencia a ser parásitos de insectos y otros artrópodos de sangre fría como el virus Cordyceps de The Last of Us.

Nuevo episodio de Dale Play

En respuesta a esto, el científico afirma que ciertas condiciones podrían significar que los hongos parásitos comunes pudieran mutar y evolucionar, aprendiendo a vivir dentro del cuerpo humano. El experto insiste en que si la Tierra en su conjunto se calentara, estos hongos podrían evolucionar para soportar temperaturas más altas, lo que les permitiría tener un huésped humano.

¿Interesado por seguir sabiendo más? Te invitamos a reproducir el podcast Dale Play para que te enteres de los demás datos que el episodio reveló sobre el videojuego.

The Last of Us es un videojuego de terror, acción y aventura desarrollado por Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment para la consola PlayStation 3 en 2013. A mediados de 2014 se estrenó The Last of Us Remastered, una versión mejorada para PlayStation 4 y dos años después se anunció la secuela The Last of Us Part II, que fue estrenada el 19 de junio de 2020.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.