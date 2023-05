“Besos, kitty” (XO, Kitty) es un spin-off de la saga de “A todos los chicos de los que me enamoré” (To All the Boys I’ve Loved Before), trilogía de películas de Netflix basada en los libros homónimos de Jenny Han.

La serie trata sobre Kitty Covey (Anna Cathcart) y el viaje que ella realiza para encontrarse con su novio que estudia en un colegio en otro país y continente, además en ese lugar también estudió su mamá y ella cree que de esa forma podrá conocer más sobre su progenitora.

En ese contexto, a continuación, te contamos la cantidad de episodios de "Besos, Kitty", los nombres de cada uno y también sobre los actores de "A todos los chicos de los que me enamoré" que aparecen en la película.





¿Cuántos capítulos tiene “Besos, Kitty” y cómo se llaman?

La producción tiene diez episodios de media de duración aproximadamente. Hasta el momento no se ha confirmado el lanzamiento de una segunda temporada.

Capítulo 1: Besos

Capítulo 2: ¡¿Qué demonios?!

Capítulo 3: Clase de besos

Capítulo 4: ¡Viernes al fin!

Capítulo 5: Seré sincera

Capítulo 6: Tu propia bebida

Capítulo 7: Lo que supe hoy

Capítulo 8: Dejarse llevar

Capítulo 9: El caos es total

Capítulo 10: Mi pareja ideal





¿Qué personajes de la saga “A todos los chicos de los que me enamoré” aparecen en la serie?

Algunos de los actores de “A todos los chicos de los que me enamoré” aparecen también en “Besos, Kitty”.

Anna Cathcart (Kitty)

John Corbett (Daniel Covey)

Sarayu Blue (Trina)

Choi Min Young (Dae)





¿Desde cuándo “Besos, Kitty” está en streaming?

La primera temporada del spin-off llega a Netflix el 18 de mayo del 2023 y tiene diez episodios que se encuentran disponibles desde el día del lanzamiento.





¿En qué streaming está “Besos, Kitty”?

La serie sobre la hermana de Lara Jean está disponible en Netflix, plataforma que ofrece tres planes: básico a S/ 24,90 (reproduce contenido mediante teléfonos, tablets, computadoras y televisores, pero solamente en uno al mismo tiempo), estándar a S/ 34,90 (puedes conectarte hasta en dos dispositivos a la vez) y premium a S/ 44,90 (permite reproducir hasta en cuatro dispositivos en simultáneo)

Cabe destacar que si deseas compartir tu cuenta con alguien que no vive contigo, debes pagar 7.90 y crearle un perfil bajo la modalidad de miembro extra. Este pago extra lo asume el dueño de la cuenta.





¿Cuál es el argumento de “Besos, Kitty”?

Luego de que la hermana de Lara Jean descubra que su mamá estudió en el mismo internado que su novio decide aplicar a una beca para poder mudarse a Corea del Sur y de esa forma estar más cerca de él.





Reparto de "Besos, Kitty"





Anna Cathcart (Kitty Song Covey)

Minyeong Choi (papel de Dae)

Gia Kim (Yuri)

Sang Heon Lee (Min Ho)

Anthony Keyvan (Q)

Peter Thurnwald (Alex)

Yunjin Kim (Jina)

Sarayu Blue (Trina)

John Corbett (Dan Covey)

Michael K. Lee (profesor Lee)

Jocelyn Shelfo (Madison)

Regan Aliyah (Juliana)





Tráiler de "Besos, Kitty"









