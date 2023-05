Spider-Man: Across the Spider-Verse, también conocida como “Spider-Man: A través del Spider-Verso” es una película animada sobre el superhéroe arácnido que llega próximamente a los cines de todo el mundo. La cinta es la secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

En esta ocasión, Miles Morales junto a Gwen Stacy debe realizar una misión que va a requerir también la participación de varios Spider-Man para que juntos puedan enfrentarse a un misterioso villano que podría afectar a todos los universos que existen.

La cinta involucra la participación de varios Spider-Man, así que a continuación te contamos sobre algunos de los Hombres-araña que aparecen en la película.





¿Qué versiones de Spider-Man aparecen en “Spider-Man: Across the Spider-Verse”?

En la nueva película sobre Spider-Man aparecen muchas versiones del superhéroe, a continuación te contamos más sobre algunas que se probablemente viste en el tráiler de la cinta.

Spider-Man 2099: el personaje usual que se caracteriza por usar un traje rojo con azul oscuro.

el personaje usual que se caracteriza por usar un traje rojo con azul oscuro. Spider-Woman : no está relacionada con Peter Parker y su look es muy diferente al personaje de los cómics.

: no está relacionada con Peter Parker y su look es muy diferente al personaje de los cómics. Supaidaman: es un Spider-man que nació de la colaboración entre Toei Animation y Marvel Comics. También es conocido como el Spider-Man japonés.

es un Spider-man que nació de la colaboración entre Toei Animation y Marvel Comics. También es conocido como el Spider-Man japonés. Spider-Punk: este personaje tiene la particularidad de lucir un estilo rebelde. Es un adolescente que se transformó en el hombre-araña luego de ser picado por una araña afectada por desechos tóxicos.

este personaje tiene la particularidad de lucir un estilo rebelde. Es un adolescente que se transformó en el hombre-araña luego de ser picado por una araña afectada por desechos tóxicos. Spider-Man India : s el nombre que el superhéroe recibe en la versión india de los cómics.

: s el nombre que el superhéroe recibe en la versión india de los cómics. Lady Spider : es una joven que utiliza us conocimientos de tecnología para convertirse en la heroína.

: es una joven que utiliza us conocimientos de tecnología para convertirse en la heroína. Araña Escarlata: es uno de los clones del Hombres-Araña.

es uno de los clones del Hombres-Araña. Spider - Man Unlimited : es una de las versiones de Peter Parker que pertenece a una serie animada.

- : es una de las versiones de Peter Parker que pertenece a una serie animada. Spider-Man de Insomnicac: es una de las variantes del superhéroe, pero pertenece al mundo de los videojuegos.





“Spider-Man: Across the Spider-Verse”





¿Cuándo se estrena “Spider-Man: Across the Spider-Verse” en Perú?

La película que presenta a un Spider-Man llamado Miles Morales llegará a los cines el 1 de junio del 2023.





¿Cuándo se estrena “Spider-Man: Across the Spider-Verse” en cines de Estados Unidos?

La cinta animada que los fanáticos del superhéroe esperan con muchas ansias llega a los cines de Estados Unidos el 2 de junio del 2023.





¿Cuándo dura “Spider-Man: Across the Spider-Verse”?

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”, también conocida como Spider-Man: A través del Spider-Verso es una cinta animada que tiene una duración de 100 minutos.





¿Cuál es el argumento de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”?

Miles Morales, también conocido como Spider-Man (Hombre Araña) es convocado por Gwen Stacy, mejor amiga e interés amoroso para llevar a cabo una misión que consiste en salvar cada universo de Spider-People, misterioso nuevo villano que podría causar un desastre catastrófico en el multiverso.





Reparto de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”





Shameik Moore (Miles Morales / Spider-Man)

Hailee Steinfeld (Gwen Stacy / Spider-Gwen)

Jake Johnson (Peter B. Parker / Spider-Man)

Issa Rae (Jessica Drew / Spider-Woman)

Karan Soni (Pavitr Prabhakar / Spider-Man India)

Oscar Isaac (Miguel O’Hara / Spider-Man 2099)

Daniel Kaluuya (Hobart “Hobie” Brown / Spider-Punk)

Jason Schwartzman (Jonathan Ohnn / Mancha)

Brian Tyree Henry (Jefferson Davis)

Lauren Vélez (Rio Morales)

Rachel Dratch (consejera en la escuela de Miles)

Shea Whigham (George Stacy)

Jorma Taccone (el Buitre)





Tráiler de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”









