Una de las producciones que ya tiene miles de seguidores es “Too Hot to Handle” o también conocida en algunos países de Latinoamérica como “Jugando con fuego”, y que fue estrenada en su segunda temporada el pasado 23 de junio de este año en la plataforma de streaming de Netflix. Aquí participa la modelo Carly Lawrence.

Carly es una modelo de Canadá y en el programa se caracteriza porque le gustan las fiestas y la sana diversión, además odia que le digan qué es lo que debe de hacer. Ella solía ser una bailarina competitiva, pero no le interesa encontrar a su pareja perfecta.

Precisamente en una escena irrumpe buscando divertirse y coquetear un poco mostrando una sonrisa pícara. Asimismo, la modelo logra convertirse en una de las favoritas de los seguidores y críticos de la serie.

EN LA VIDA REAL

En la vida real la modelo se muestra en sus redes sociales de Instagram disfrutando de las playas, el mar y el cálido sol, lo cual se puede ver en sus fotografías que publica.

También es amante de la ropa cómoda y ligera tal como se ve en la referida red social. Cabe indicar que también cuenta con un sitio web con enlaces a sus OnlyFans, YouTube y TikTok.

Posee un tatuaje en el dedo índice donde se lee el año “1964” y una mariposa en su dedo anular

Por otro lado, ha trabajado con Hayley Elsaesser, que es una marca de moda que tiene una sede en la ciudad de Toronto y que, además, es conocida por sus estampados llamativos y colores brillantes.

TEMPORADA 2 DE TOO HOT TO HANDLE

En una entrevista con la revista People, la productora Louise Peet comentó que habrá algunos cambios en el programa y tendrá que ver con el tema de los precios por caer en tentación.

“Sabíamos que las infracciones tenían que ser justas y uniformes en todos los ámbitos”, dijo.

“Entonces, un beso siempre costaba $ 3,000, pero tal vez en otra (temporada), si ocurre otro, entonces podría ser otra cantidad. No hay reglas establecidas. No es una lista de precios, la inflación podría afectarla. Simplemente no lo sabemos!”, anotó.

Cabe mencionar que en esta nueva entrega de la serie participarán 10 integrantes que serán puestos a prueba para ver si pueden crear relaciones personales sin llegar a lo físico, y si es que pueden resistir tentaciones serán recompensados de lo contrario sus ganancias se reducirán.