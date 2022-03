Desde su estreno a finales de enero del 2022, a través de la plataforma de Netflix, la serie surcoreana “All Of Us Are Dead” también conocida como “Estamos muertos” se ha convertido en una de las producciones más vistas de los últimos meses. En ella se relata la historia de un grupo de jóvenes estudiantes entre los que se encuentran Nam On-jo, Lee Cheong-san, Choi Nam-ra y Lee Soo-hyuk que son atacados por zoombis.

“Estamos muertos” (“All Of Us Are Dead”, en inglés) o conocida por su título original como “Jigeum Uri Hakgyoneun” es una serie basada en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun que ha sido considerada como un boom internacional debido a su historia donde los estudiantes del instituto Hyosan deberán sobrevivir a un ataque zoombi donde la mayoría de residentes se contagiarán.

La serie "Estamos muertos" fue una de las más vistas en la plataforma de Netflix (Foto: Film Monster Co / Kimjonghak Production Co)

Al finalizar la primera temporada se observa como el grupo de Nam On-jo, Lee Cheong-san, Choi Nam-ra y Lee Soo-hyuk logran salvar sus vidas, aunque Cheon-san es mordido por una de las criaturas.

Precisamente, Lee Cheong-san le declaró su amor a Nam On-jo, pero al inicio, no logró conseguir que el sentimiento sea mutuo. Pese a ello, el joven continuó protegiendo a su compañera de estudios frente al ataque de uno de los zombis. Tras ello, logra reducir el impacto del contagio y permanece consciente de la situación y de proteger a sus amigos pero al final muere.

Es por ello que viene generando grandes dudas lo que podría ocurrir con Cheong-san en la segunda temporada de “Estamos muertos”.

Cheong-san y On-jo en Estamos muertos (Foto: Yoon Chan Young / Instagram)

¿CHEONG-SON VOLVERÁ COMO VILLANO EN “ESTAMOS MUERTOS”?

La temporada 2 de “Estamos Muertos” viene generando gran expectativa entre los fans de la referida producción surcoreana. En ese sentido, son muchas las teorías de lo que podría ocurrir con cada uno de sus personajes.

Uno de ellos es Cheong-san quien sufrió un ataque zoombi casi al final de la primera entrega. Su continuidad en la serie es un misterio y eso es algo que ha llamado la atención de muchos, pues, quien iba a ser la pareja de On-jo se ganó el cariño de publico.

Yoon Chan Young en una de las escenas de Estamos muertos (Foto: Yoon Chan Young / Instagram)

Ante ello, el portal screenrant adelantó que Cheong-san podría regresar a la temporada 2 pero convertido en todo un villano. Se debe recordar que el joven estudiante muere al final de la primera entrega tras la pelea con Gwi-nam y cuando el edificio explotó. Este momento se convirtió en uno de los más impactantes y tristes de la serie.

En ese sentido, la única forma en que podría volver el personaje sería convertido en villano y disminuir el hecho de su muerte que lo desaparecería por completo de la historia.

¿A CHEONG-SON LE QUEDARÍA BIEN EL PAPEL DE VILLANO?

Con una personalidad decidida y que no le teme a nada, Cheong-son ha demostrado en varias ocasiones que posee un temperamento voluble el cual aumentó cuando perdió a varios de sus amigos durante el ataque de los zoombis a su instituto.

Tampoco se puede olvidar cuando peleó intensamente contra Su-hyeok y Dae-su o cuando luchó incansablemente para mantener su mente intacta y no convertirse en zoombi tras ser mordido por un estudiante infectado. Esto hizo que sus deseos de comer carne humana se esfumaran.

Lo que es un misterio es lo que podría pasar con Cheong-son si es que se convierte en villano y tenga que enfrentar a sus amigos.