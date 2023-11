Las cintas animadas siempre tienen un espacio en nuestros corazones y Adam Sandler lo sabe muy bien. Por eso, el actor de Hollywood estrenará su primera película de este género llamado “Leo”, en donde resaltan las voces de Jacki, Sunny y Sadie Sandler, esposa e hijas del también productor.

Durante el elenco de la nueva cinta de Sandler también figuras otros nombres como Rob Schneider, Cecily Strong, Rob Schneider, personajes que ya compartieron créditos con Adam en “Son como niños” y “Como si fuera la primera vez”

Por tal motivo, se puede deducir que es un elenco que se conoce y mucho en materia actoral. ¿Lograrán impactar en la audiencia? Pues, desde ya te decimos que por supuesto que sí.

ADAM SANDLER: ¿DE QUÉ TRATA “LEO”?

La historia de “Leo” nos narra la vida de una lagartija experimentada que es la mascota de un grupo de estudiantes de sexto grado. Todo da un giro de 180 grados cuando el reptil descubre que le queda solo un año de vida.

Al ver que jamás salió del aula, Leo comienza a idear un plan para escapar y poder escapar mientras los niños permanecen un fin de semana en sus casas.

La empatía es un valor presente en la cinta (Foto: Netflix)

Al ver que cada uno de los infantes deberá tener a Leo un tiempo en sus casas, la lagartija podrá ir conociéndolos de a pocos para luego revelarles su verdadero secreto: poder hablar con los humanos.

Como no deseamos adelantarte la premisa ni mucho menos darte spoilers, te diremos que de acuerdo avanza la trama, notamos a un Leo mucho más empático y que se preocupa por el otro. En cierto momento, valora más los amigos y la compañía que salir a explorar al mundo.

“LEO”: ¿CUÁL ES EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA PELÍCULA?

Según el propio Sandler, la lagartija enseña a los padres a escuchar a los hijos, pues muchos de ellos aún no tienen la facultad ni el deseo de oír sus inquietudes o problemas personales.

“El hecho de que lo que aprendes de la película es que es bueno escuchar a tus hijos, mi esposa me lo ha estado diciendo durante mucho tiempo. A veces reacciono rápidamente cuando los niños me dicen algo: salto sobre mí y luego mi esposa me dice: “no creo que fuera necesario que dijeras todo eso. Creo que solo querían poder hablar contigo”, señala Sandler.

Luego, el histrión añade que espera haber aprendido la lección de una cinta que deja tantas enseñanzas a su paso. “Y creo que eso es lo que la película les enseña a todos Leo... Yo también espero haber aprendido de ella”, reveló el actor de “Una esposa de mentira”.

La película animada toca temas como la amistad y la empatía (Foto: Netflix)

En esa línea, Sandler aseguró que hubiera deseado tener un reptil que lo oiga tal y como lo hace Leo en la ficción, en especial, cuando su hermano mayor estaba fuera con sus amigos.

De momento, queda decirnos que es una cinta animada fuera de lo común, con una lección que cala en lo más profundo y con esa cuota de humor tan característica que Sandler nos ha venido entregando a lo largo de los años. ¿Qué esperas para verla?