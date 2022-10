Scooby-Doo es un personaje animado muy popular caracterizado como perro que aparece en la serie de televisión del mismo nombre creada por Hanna-Barbera Productions (ahora Warner Bros. Animation).

El dibujo se estrenó en 1969 y continúa vigente hasta el momento. El can protagonista de la historia se caracteriza por tener hambre a cada rato y ser cobarde, pero a pesar de ello junto a cuatro amigos (Fred Jones, Daphne Blake, Vilma Dinkley y Shaggy Rogers), suele descubrir misterios que usualmente tienen involucrados a fantasmas, monstruos y otros seres de terror.

Por ello, Scooby-Doo y sus compañeros cuentan con muchas cintas de suspenso que debido a que son de animación pueden verla grandes y chicos, siento octubre el mes ideal para hacerlo por la llegada de Halloween (31 de octubre).

En ese contexto, a continuación, te compartimos una lista de cinco largometrajes que puedes ver con los miembros más pequeños de tu hogar y también te indicamos la plataforma de streaming en la que se encuentra esa película para que puedas verla.





¡Scooby Doo! Miedo en el campamento (Scooby-Doo! Camp Scare)

Scooby-Doo y sus amigos acuden a un campamento de verano, pero lo que ellos no saben es que cada vez que una persona cuenta una historia de terror en el lugar ese personaje cobra vida. Por ello, los amigos deciden investigar y así descubrir la verdad detrás de esos fantasmas. La película está en HBO Max.





¡Scooby-Doo! La leyenda del Fantasmasauro (Scooby-Doo! Legend of the Phantosaur)

El grupo de amigos decide acudir a un spa para poder disfrutar de un momento agradable, sin saber que mientras se encuentran en ese lugar aparece un horrible fantasma-Sauro, el cual es el protagonista de una leyenda antigua. El largometraje se encuentra en HBO Max.





Scooby Doo y el rey de los duendes (Scooby-Doo and the Goblin King)

En esta ocasión Scooby-Doo junto a Shaggy deben afrontar sus miedos para así enfrentarse a un mago de feria y al Rey de los Duendes, quienes desean que todas las personas se conviertan en horribles monstruos de Halloween. Puedes encontrar la película en HBO Max.





Scooby-Doo y el abominable hombre de las nieves (Chill Out, Scooby-Doo!)

Esta película es una especie de remake, ya que está inspirada en los episodios ‘That’s Snow Ghost!’, ‘The Ghost of Bigfoot’ y ‘There’s No Creature Like Snow Creature’. Tiene como protagonista al popular personaje. La cinta se encuentra en HBO Max.





Scooby Doo ¡Piratas a la vista! (Scooby-Doo! Pirates Ahoy!)

En esta cinta, el grupo de amigos es invitado a un crucero por el Triángulo de las Bermudas por los padres de Fred, para celebrar el cumpleaños del popular personaje. Mientras disfrutan del viaje, ellos conocen a una hipnotista.

Posteriormente, ocurre un apagón y las personas empiezan a desaparecer. Por ello, los chicos deben buscar la forma de resolver ese misterio, pero cuando lo logran ocurre otra situación y deben volver a trabajar en ese misterio. La historia está en HBO Max.