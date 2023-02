“Daisy Jones & The Six” es una serie musical y dramática que está basada en la novela bestseller de The New York Times, “Todos Quieren a Daisy Jones” de Taylor Jenkins Reid. La producción trata sobre Daisy Jones (Riley Keough) y Billy Dunne (Sam Claflin), dos cantantes de una banda muy popular en los años 70.

De acuerdo con el argumento, gracias al talento de los artistas, el grupo consiguió salir del anonimato para convertirse en una banda muy conocida a nivel mundial. Aunque, de acuerdo a la publicación todo llegó a su fin después de un concierto en el Soldier Field de Chicago.

La serie cuenta con un soundtrack muy variado, ya que las canciones han sido escritas exclusivamente para “Daisy Jones & The Six” y grabadas por el elenco. La producción va a estrenar un capítulo de forma semanal (cada viernes).

A continuación, te contamos la fecha de estreno, te presentamos el tráiler de la serie, te indicamos los nombres del elenco y también te contamos algunos datos sobre la producción.





¿Qué día se estrena “Daisy Jones & The Six”?

La serie se estrena el viernes 3 de marzo. Todos los episodios no estarán disponibles desde el día del lanzamiento, si no que cada viernes llegará uno nuevo a Prime Video (el último llega el 24 de marzo).





¿En qué plataforma de streaming estará disponible Daisy Jones & the Six?

La serie basada en el libro “Todos Quieren a Daisy Jones” va a estar disponible en Prime Video. Los usuarios del servicio de series y películas van a poder ver un episodio nuevo cada viernes.

La plataforma de streaming tiene un plan de S/16.99 mensuales y puedes utilizarla en un Smart TV, Play Station 4, Tablet, laptop o smartphone. También puedes ver las películas y series que brinda Prime Video desde www.primevideo.com.





¿Cuál es el argumento de Daisy Jones & the Six?

La producción es una adaptación del libro “Todos Quieren a Daisy Jones” que fue escrito por Taylor Jenkins Reid. La serie de cuatro episodios trata sobre dos cantantes llamados Daisy Jones y Billy Dunne, ambos lideran una banda gracias a la química que hay entre ellos, aunque eso no evita que en ocasiones su relación se vuelva conflictiva.

Posteriormente, la banda se separa; sin embargo, décadas después deciden reunirse para contar la verdad detrás del fin de la agrupación. Y es que, de acuerdo a la historia la banda se encontraba en el punto más alto para cualquier grupo musical.





Reparto de Daisy Jones & the Six





Riley Keough (Daisy Jones)

Camila Morrone (Camila Dunne)

Sam Claflin (Billy Dunne)

Suki Waterhouse (Karen Sirko)

Nabiyah Be (Simone Jackson)

Will Harrison (Graham Dunne)

Josh Whitehouse (Eddie Roundtree)

Sebastian Chacon (Warren Rojas)

Tom Wright (Teddy Price)

Jacqueline Obradors (Lucia)

Timothy Olyphant (Rod R)





Tráiler de Daisy Jones & the Six









TE PUEDE INTERESAR