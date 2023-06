La franquicia Rápidos y Furiosos sigue adelante sumando a más actores y alocadas historias. El 18 de mayo, se estrenó Fast X, la décima entrega que contó con la presencia de Vin Diesel, Jason Momoa, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, John Cena, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Scott Eastwood y otros actores.

La trama da un salto al pasado para conocer al narcotraficante Hernán Reyes y su hijo Dante Reyes. Este último, interpretado por Jason Momoa, es el antagonista de la historia y quien se ha ganado la simpatía de los fans de la franquicia.

“Comienza el final del camino. Fast X, la décima película de Fast and Furious Saga, presenta los capítulos finales de una de las franquicias mundiales más famosas y populares del cine, ahora en su tercera década y aún fuerte con el mismo elenco y personajes principales que cuando comenzó. A lo largo de muchas misiones y contra viento y marea imposibles, Dom Toretto (Vin Diesel) y su familia han sido más astutos, más nerviosos y más rápidos que todos los enemigos en su camino. Ahora, se enfrentan al oponente más letal al que se han enfrentado jamás: una amenaza aterradora que surge de las sombras del pasado y que está alimentada por una venganza sangrienta y que está decidida a destrozar a esta familia y destruir todo, y a todos, a los que Dom ama, para siempre”, se lee en la descripción de IMDB.

Fast & Furious 11 ya tiene fecha de estreno

Vin Diesel ya trabaja en la secuela directa de Fast X. Recordemos que meses atrás anunciaron que poco a poco se acercarían al final de la saga. Pues deberemos esperar hasta el 4 de abril de 2025 para poder disfrutar de la historia de Rápidos y Furiosos.

A través de las redes sociales, Diesel compartió una foto junto a Jason Momoa, en donde hablaba acerca del trabajo de su compañero.

“El 4 de abril de 2025… está a menos de 22 meses.

Me encanta lo expresivos y colaborativos que se sienten todos los actores de nuestra franquicia al entrar en World’s Saga. Jason quería probar algo totalmente único y especial y terminó creando una escena robando personajes que el mundo no olvidará. Gracias a todos por presentarse como siempre lo hacen…. 7 mil millones no significa nada si no representa el verdadero sentimiento de familia y lealtad.

Para aquellos que no sabían que FastX era solo la primera parte, sepan que la segunda parte será un esfuerzo de nuestra familia y estudio rápido como nunca lo han visto.

Todo amor…”, compartió vía Instagram.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.