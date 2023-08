El juicio de Johnny Depp vs. Amber Heard fue una de las disputas legales más polémicas en la que dos grandes celebridades estuvieron involucradas. Por eso, no faltaba mucho para que Netflix adapte la historia como una docuserie. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre “Depp vs. Heard”.

Vale precisar que el caso tuvo como nombre oficial “John C. Depp, II v. Amber Laura Heard” y se celebró en el condado de Fairfax, Virginia, del 11 de abril al 1 de junio de 2022.

En este, el actor de “Piratas del Caribe” presentó una demanda por difamación contra su exesposa y, tras varias citaciones en los tribunales, finalmente el jurado falló a favor de Depp.

Así, la directora Emma Cooper es la encargada de retratar lo que ocurrió en el mediático juicio, aquel que fue transmitido en vivo y comentado innumerables veces a través de las redes sociales.

SINOPSIS DE “DEPP VS. HEARD”

“Depp vs. Heard” es una miniserie que intercala los testimonios de los protagonistas, comparándolos por primera vez y analizando las consecuencias que tuvo en Internet.

A lo largo de tres episodios, busca retratar a detalle cada uno de los hechos que acontecieron durante el juicio, tomándose la licencia de cuestionar su relevancia en la sociedad actual.

En ese sentido, también se enfoca en el revuelo mediático que surgió en plataformas como TikTok, donde se desarrollaron múltiples debates alrededor del tema.

EL TRÁILER DE “DEPP VS. HEARD”

LOS CAPÍTULOS DE “DEPP VS. HEARD”

Capítulo 1. “Truth on Trial”: Los detalles de dos infames momentos de la relación de Amber Head y Johnny Depp son escuchados por el jurado.

Los detalles de dos infames momentos de la relación de y son escuchados por el jurado. Capítulo 2. “Breaking the Internet”: La cobertura online del juicio se vuelve desagradable mientras la dramática batalla entre las estrellas de Hollywood continúa en el tribunal.

La cobertura online del juicio se vuelve desagradable mientras la dramática batalla entre las estrellas de Hollywood continúa en el tribunal. Capítulo 3. “The Viral Verdict”: Depp y Heard esperan el veredicto tras la conclusión del juicio. ¿Influirán las redes sociales en el resultado?

FECHA DE ESTRENO DE “DEPP VS. HEARD”

La miniserie se estrena en Netflix el miércoles 16 de agosto del 2023. Como es usual, todos los episodios llegarán a la plataforma durante las primeras horas de ese día.

Horario según el país:

México: 1:00 am.

Guatemala: 1:00 am.

Honduras: 1:00 am.

El Salvador: 1:00 am.

Nicaragua: 1:00 am.

Costa Rica: 1:00 am.

Perú: 2:00 am.

Colombia: 2:00 am.

Panamá: 2:00 am.

Ecuador: 2:00 am.

Venezuela: 3:00 am.

Bolivia: 3:00 am.

República Dominicana: 3:00 am.

Puerto Rico: 3:00 am.

Paraguay: 3:00 am.

Chile: 3:00 am.

Argentina: 4:00 am.

Uruguay: 4:00 am.

España: 9:00 am.

¿CÓMO VER LA DOCUSERIE “DEPP VS. HEARD”?

“Depp vs. Heard” estará disponible en Netflix desde su fecha de lanzamiento. Para ver la serie documental, solo necesitas una suscripción activa al servicio de streaming. Accede desde este enlace.