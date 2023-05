¿Todas las adaptaciones live-action de Disney son malas? Pues, al parecer, esa es la creencia de miles de usuarios en las redes sociales. Pese al esfuerzo del estudio de Hollywood por sacar adelante estos proyectos, lo cierto es que muchos espectadores consideran que estas películas no le hacen ninguna justicia a sus versiones animadas.

En el 2023, “La sirenita” (”The Little Mermaid”) será parte de la lista de remakes. Y, aunque existió una polémica alrededor de la elección de Halle Bailey en el papel de Ariel, las primeras impresiones del film alaban el trabajo de la actriz.

Pero, ¿será suficiente para ser un digno homenaje a la cinta original? Pues, hasta que lo averigüemos, te contamos cuáles son los mejores live-action de Disney, según el portal especializado IMDb.

Halle Bailey como Ariel en el live-action de “La sirenita” (Foto: Disney Studios)

¿CUÁLES SON LOS MEJORES LIVE-ACTION DE DISNEY?

7. “Maleficent” (2014)

Angelina Jolie y Elle Fanning son las actrices principales del largometraje que reinterpreta la historia de “La bella durmiente” (1959). Está dirigido por Robert Stromberg y escrito por la guionista Linda Woolverton.

¿De qué trata? “Maléfica” explora la historia jamás contada de la villana más emblemática de Disney en el clásico “Sleeping Beauty”. Impulsada por la venganza y un feroz deseo de proteger los páramos que preside, ella lanza cruelmente una maldición irrevocable sobre Aurora, la recién nacida del rey humano. A medida que la niña crece, la protagonista se da cuenta de que la pequeña puede ser la clave de la paz en la Tierra.

¿Dónde ver “Maleficent”? Está disponible a través de Disney Plus.

6. “Cinderella” (2015)

Kenneth Branagh está a cargo de la adaptación del cuento de Charles Perrault, que también inspiró el relato del film animado de 1950. Los actores Lily James, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter y Richard Madden son los nombres más destacados del reparto de “La Cenicienta”.

¿De qué trata? La historia sigue a la joven Ella, cuyo padre comerciante vuelve a casarse tras la muerte de su madre. Deseosa de ayudar a su papá, la chica acoge a su nueva madrastra y a sus hijas Anastasia y Drisella en el hogar. Pero, cuando el hombre fallece inesperadamente, la protagonista se encuentra a merced de una nueva familia celosa y cruel.

¿Dónde ver “Cinderella”? Está disponible a través de Disney Plus.

5. “Chip ‘n’ Dale: Rescue Rangers” (2022)

No es la adaptación de una película, pero “Chip y Dale: Al rescate” (2022) sí se basa en la exitosa serie homónima de 1989. La producción está dirigida por Akiva Schaffer y cuenta con las actuaciones de voz de Andy Samberg, J.K. Simmons, Seth Rogen y otras celebridades.

¿De qué trata? Treinta años después de que terminara su popular programa de TV, las ardillas Chip y Chop viven vidas muy diferentes. Cuando un miembro del reparto de la serie original desaparece misteriosamente, la pareja debe reunirse para salvarlo.

¿Dónde ver “Chip ‘n’ Dale: Rescue Rangers”? Está disponible a través de Disney Plus.

4. “Beauty and the Beast” (2017)

“La bella y la bestia” es un remake de la película animada de 1991. Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Emma Thompson, Ewan McGregor, Josh Gad e Ian McKellen son las estrellas principales del proyecto de Bill Condon.

¿De qué trata? La cinta cuenta el fantástico viaje de Bella, una joven brillante, hermosa e independiente, que es tomada prisionera por una bestia en su castillo. A pesar de sus temores, ella entabla una amistad con el personal del castillo encantado y logra ver más allá del abominable aspecto de la Bestia, donde se esconde el corazón y el alma de un verdadero príncipe.

¿Dónde ver “Beauty and the Beast”? Está disponible a través de Disney Plus.

3. “Christopher Robin” (2018)

Ewan McGregor es el protagonista de esta adaptación de Marc Forster, ambientada en el universo de “Winnie the Pooh”. En el reparto, lo acompañan intérpretes como Hayley Atwell, Mark Gatiss y Adrian Scarborough.

¿De qué trata? Christopher Robin, el niño que vivía innumerables aventuras en el Bosque de los Cien Acres, se ha hecho mayor y ha perdido el norte en este entrañable relato Disney. Es ahora cuando sus pintorescos y entrañables peluches Winnie the Pooh, Tigger, Piglet y el resto de la pandilla deberán reavivar su amistad y recordarle aquellos interminables días de asombro e imaginación infantil, en los que hacer nada era lo mejor que se podía hacer.

¿Dónde ver “Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable”? Está disponible a través de Disney Plus.

2. “Cruella” (2021)

Emma Stone encarna a la icónica Cruella de Vil es esta cinta dirigida por Craig Gillespie. El personaje ya había sido interpretado por Glenn Close en “101 dálmatas” (1996), que es un remake de la película animada homónima de 1961.

¿De qué trata? Antes de convertirse en Cruella de Vil, Estella sueña con ser diseñadora de moda, ya que está dotada de talento, innovación y ambición a partes iguales. Pero la vida parece querer asegurarse de que sus sueños nunca se hagan realidad.

¿Dónde ver “Cruella”? Está disponible a través de Disney Plus.

1. “The Jungle Book” (2016)

Mucho antes de “The Mandalorian”, el director Jon Favreau estrenó “El libro de la selva” (2016). Este reboot de la película homónima de 1967 fue reconocido por su notable despliegue visual y por la interpretación de su joven protagonista, Neel Sethi.

¿De qué trata? La película se basa en los inolvidables cuentos de Rudyard Kipling. Así, nos trae una épica aventura acerca de Mowgli, el cachorro-humano que fue criado por una familia de lobos. Él se entera de que ya no es bien recibido en la selva cuando el temible tigre Shere Khan, resentido por las heridas infligidas por el Hombre, promete eliminar toda posible amenaza. Forzado a abandonar el único hogar que conoció en su vida, Mowgli se embarca en un fascinante viaje de autodescubrimiento, guiado por la pantera mentora Bagheera y el despreocupado oso Baloo.

¿Dónde ver “The Jungle Book”? Está disponible a través de Disney Plus.