No es un secreto que Taylor Swift es una figura de culto en la música actual, consiguiendo millones de reproducciones de sus canciones en diversas plataformas, así como miles de asistentes a sus conciertos de “The Eras Tour”, la gira internacional que llegará al catálogo de Disney Plus.

La gira musical de la artista pop la llevó a Latinoamérica, gran parte de Europa y las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá, siendo una de las más importantes del año y construyendo el material de la película, que recaudó más de 260 millones de dólares en salas de cine y fue nominada a los Globos de Oro en la categoría de Logro cinematográfico.

Y es que la cantante ha tenido éxito en todos los proyectos en los que participa, incluyendo series y película como Bombalurina en “Cats”, “Valentines Day” o “Amsterdam”. Además, ha aparecido en “CSI”, “Saturday Night Live” y la comedia “New Girl”.

El 2023 fue el año más importante en la carrera de Taylor Swift y se espera que siga en ascenso (Foto: Valeria Macon / AFP)

LAS PELÍCULAS Y SERIES DE TAYLOR SWIFT EN DISNEY+

Jonas Brothers: The 3D Concert Experience

La primera colaboración en la que se interpreta a sí misma y también de la artista pop con Disney.

En esta participación en “Jonas Brothers: La experiencia del concierto” de 2009, la cantante sube al escenario para interpretar “Should ve Said No”, un tema que escribió a los 16 años y por el que obtuvo single del disco de platino.

Hannah Montana: la película

En el mismo año, Disney lanzó “Hannah Montana: La película”, una cinta en la que el personaje de Miley Cyrus debe decidir entre su vida como artista o una más tranquila y lejos de los reflectores.

Por su parte, Taylor Swift tiene un breve cameo como una asistente a la fiesta de Crowley Corners para recaudar fondos. Además, también forma parte de soundtrack con el tema “Crazier”.

Take two with Phineas and Ferb

La aparición más larga de la cantante en Disney fue en “Toma dos con Phineas y Ferb” o “Entrevistas de Phineas y Ferb”, un programa de animación en el que los hermanos entrevistaban a reconocidas figuras de la música, televisión y cine.

En esta aparición, la cantante responde algunas curiosas preguntas, canta y baila, compartiendo sus mejores pasos de baile.

“Taylor Swift: The Eras Tour”

La cinta, que recopiló los mejores momentos de la gira de la cantante, llegará al servicio de streaming y será la cuarta colaboración de la artista pop con Disney.