Llegó febrero y al igual que todos los meses, nuevas películas, series y documentales llegan a las plataformas de streaming. Es así como, este mes Disney Plus y Prime Video van a contar en su catálogo con algunas producciones animadas y también cintas de terror.

Y es que “El Conjuro 3: El Diablo me Obligó a Hacerlo” va a estar disponible para todos gracias a Prime Video y para los fanáticos de la película “La Bella y La Bestia” deben saber que un especial sobre la historia va a estar disponible en streaming.

En ese sentido, a continuación, te contamos las novedades que llegan a ambos servicios y también las nuevas temporadas de algunas producciones.





Disney Plus





The Hardy Boys (8 de febrero)

Trata sobre dos hermanos que junto a su padre llegan a la ciudad de Bridgeport para averiguar información sobre una tragedia que cambió sus vidas.





Spidey y sus Sorprendentes Amigos: temporada 2 (8 de febrero)

Es una serie animada sobre las aventuras de Peter Parker (Spidey), Miles Morales (Espín) y Gwen Stacy (Ghost-Spider) mientras luchan contra diferentes villanos.





Ant-Man, Waspy Hank & Janet: nuevos episodios (10 de febrero)

Es una serie animada sobre los populares personajes, la historia se vincula también con otras producciones.





El Castigador (10 de febrero)

Frank Castle busca la venganza del crimen de su esposa y su familia, así que ha decidido actuar como juez, jurado y verdugo.





Mila en el Multiverso (15 de febrero)

Es una historia sobre Mila, una joven que el día de su cumpleaños 16 recibe como regalo un dispositivo que puede llevarla a visitar universos paralelos.





j-hope in the box ( 17 de febrero)

Documental que trata sobre la carrera artística de Jung Hoseok, nombre real del integrante de BTS.

j-hope in the box.





El club de los graves ( 22 de febrero)

Cuenta la historia de Amaranto Molina, un profesor de música poco convencional que llega a dar clases a un colegio especializado en educación musical.





La Bella y la Bestia: Celebrando 30 años (24 de febrero)

Es un especial sobre los populares personajes de Disney que fue lanzado con motivo de los 30 años de la famosa historia.





Prime Video





El Conjuro 3: El Diablo me Obligó a Hacerlo (3 de febrero)

En la cinta, Ed y Lorraine Warren deben enfrentarse al caso de un hombre que ha sido acusado de asesinato, pero él dice que el diablo lo obligó.





Joker (3 de febrero)

Arthur Fleck, un hombre ignorado por la sociedad, le gusta hacer reír a las personas; sin embargo, diferentes sucesos van a ocasionar que su visión del mundo se distorsione y se convierta en un criminal.

Joker.

Casando a Mi Ex (6 de febrero)

Una joven se dedica a planear bodas, aunque cree que son una farsa. Así que cuando su novio le propone matrimonio, ella le dice que no y para no demostrar que la ruptura le dolió decide organizar su boda.





Los Santos de la Mafia (8 de febrero)

Trata sobre la juventud del gángster de Nueva Jersey Tony Soprano y la relación entre los afroamericanos y los ítaloamericanos en Newark en 1967.





Space Jam: Una Nueva Era (10 de febrero)

Una superestrella de baloncesto se une a los Looney Tunes para juntos derrotar al Goon Squad y salvar a su hijo.





Somebody I Used to Know (10 de febrero)

Una adicta al trabajo se encuentra con su ex y juntos empiezan a cuestionarse sobre las personas en las que se han convertido.





Los Infiltrados (15 de febrero)

El Departamento de Policía de Massachussets (Boston) se enfrenta a la mayor organización de crimen organizado en la ciudad.





The Hangover Part III (15 de febrero)

El padre de Alan ha fallecido de forma inesperada, así que sus Phil, Stu y Doug lo llevan a un centro especializado para que mejore.





Sherlock Holmes: Juego de Sombras (15 de febrero)

El detective Sherlock Holmes se encuentra tras la pista de la mente criminal del profesor Moriarty que está realizando una serie de crímenes aleatorios por Europa.





Pokémon: Detective Pikachu (15 de febrero)

Un chico se encuentra con un inteligente Pikachu parlante que quiere ser un detective, aunque al inicio no van a tener una buena relación con el tiempo eso va a cambiar.





La Cabeza de Joaquín Murrieta (17 de febrero)

Es una historia ambientada en la nueva frontera entre México y Estados Unidos en los años 1851 (tiempo impulsado por la avaricia y la xenofobia).





The Consultant (24 de febrero)

Es una serie de suspenso sobre la relación entre un jefe y un empleado de l empresa de juegos basados en la App “CompWare”





