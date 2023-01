“RRR” es una cinta dramática que está ambientada en la India de 1920 y que ha causado mucha sensación desde el día de su estreno. Esto gracias al fabuloso trabajo de los actores y también a los musicales que se observan en el largometraje.

El nombre de la película proviene de una mezcla de siglas en varios idiomas indios y significan rabia, guerra y sangre, y en inglés con hindi quiere decir levantamiento, rugido y revuelta.

La cinta es considerada una de las películas más caras realizada en India porque para producirla se utilizó un presupuesto de $72 millones. A continuación, te contamos cómo ver el largometraje que ya está en streaming.





¿En qué streaming se encuentra “RRR”?

La película que es considerada una de las cintas más caras realizada en India se encuentra en Netflix. La plataforma ofrece tres planes que deben pagarse de forma mensual: básico (24,90 soles), estándar (34,90 soles) y premium (44,90 soles), los dos últimos permiten agregar un miembro extra por 7,90 soles mensuales.





¿De qué trata “RRR”?

La cinta de acción ambientada en la India preindependiente, cuenta la historia de dos hombres que se conocen luego de rescatar a un niño de un accidente y se vuelven amigos, sin saber que debido a los bandos que pertenecen deberían ser enemigos.





Reparto de “RRR”





N. T. Rama Rao Jr. (Komaram Bheem)

Ram Charan (Alluri Sitarama Raju),

Ajay Devgn (Venkata Rama Raju)

Alia Bhatt (Sita, prima)

Shriya Saran (Sarojini)

Ray Stevenson (gobernador Scott Buxton)

Alison Doody (Catherine Buxton)

Olivia Morris (Jennifer)

Chatrapathi Sekhar (Jangu)

Makarand Deshpande (Peddanna)

Rajeev Kanakala (Venkat Avadhani)

Rahul Ramakrishna (Lachu)

Edward Sonnenblick (Edward)

Ahmareen Anjum (Loki)

Twinkle Sharma (Malli)





Tráiler de “RRR”









¿En qué festivales está nominada la película “RRR”?

La cinta ha causado tanta sensación en muchos países, así que la cinta ha sido nominada como mejor película de habla no inglesa o extranjera, mejor director y mejores efectos especiales en algunos festivales como Alliance of Women Film Journalists, Atlanta Film Critics Circle, Asociación de Críticos de Cine de Austin, Boston Society of Film Critics, Chicago Film Critics Association, Premios de la Crítica Cinematográfica, Florida Film Critics Circle, Premios Globo de Oro, Premios de la Asociación de Críticos de Hollywood, Hollywood Critics Association Creative Arts Awards, Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles, San Diego Film Critics Society, Premios Saturn, Southeastern Film Critics Association, Asociación de Críticos de Cine de San Luis y Premios Satellite.





¿”RRR” puede ser nominada a los Premios Óscar 2023?

Aunque a los críticos especializados en cine y a las personas que han visto el largometraje les gustaría que eso ocurra, lo cierto es que eso no va a pasar porque no aparece en la lista de las cintas preseleccionadas para ser nominadas a la categoría de películas extranjeras.





