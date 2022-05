¿Qué pasó en “Doctor Strange” 2? La película introdujo a los Illuminati al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), lo que ha significado un nuevo comienzo para lo que vendrá en el futuro, sobre todo por las incursiones. Este grupo de superhéroes jugaron un papel clave en la reciente cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez, Rachel McAdams, entre otros.

MÁS INFORMACIÓN: La razón por la que Wong permanece como el Hechicero Supremo

En medio de las acciones de la Bruja Escarlata, que busca el poder de America Chavez, el Dr. Stephen Strange se sumergirá en una complicada aventura para proteger a la joven que puede viajar por diversos universos.

Entre las novedades de la cinta ha sido la presentación de los Illuminati, un grupo de superhéroes conformado por Reed Richards/Señor Fantástico (John Krasinski), Maria Rambeau/Capitana Marvel (Lashana Lynch), Peggy Carter/Capitana Carter (Hayley Atwell), Black Bolt (Anson Mount), Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) y El Profesor Charles Xavier (Patrick Stewart).

Al ver sus capacidades en la pantalla grande, muchos fanáticos se han preguntado si estos poderosos personajes son más fuertes que los populares y famosos Avengers, las figuras indiscutibles de las fases que se han visto del MCU en el cine.

Los Illuminati en los clásicos cómics. de Marvel. (Foto: Marvel Comics)

¿LOS ILLUMINATI SON MÁS PODEROSOS QUE LOS AVENGERS EN EL MCU?

Aunque no es probable que se vea un enfrentamiento entre los dos grupos de superhéroes, todo parece indicar que los Illuminati que aparecieron en “Doctor Strange” 2 tienen todas las fichas a su favor de ser más poderosos que los Avangers.

Y esto se puede inferir por el simple concepto de que los Illuminati están conformados por los héroes más fuertes de sus universos. Por ello, en una hipotética batalla contra los primeros Avengers, las probabilidades están a favor de los recién estrenados en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”.

Si bien hay enfrentamientos que podrían estar empatados, como el de Mr. Fantastic contra Iron Man, hay otros donde la balanza estaría inclinada a favor de los Illuminati, como el divino Capitán Marvel de Maria Rambeau versus Thor. De igual forma, el Profesor X podría alterar psíquicamente a Hulk en un nivel mucho más devastador como lo que hizo Wanda Maximoff en “Avengers: La era de Ultrón”.

Los Illuminati en los cómics de Marvel. (Foto: Marvel Comics)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “DOCTOR STRANGE 2″ EN DISNEY+?

Además, “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” no tendrá un estreno en simultáneo con Disney Plus, es decir, solo estará disponible en las distintas salas de cine de cada país. Al menos durante 45 días. Por lo tanto, “Doctor Strange” 2 estaría disponible en Disney Plus a partir del 20 de junio de 2022, sin ningún costo adicional para los suscriptores.

Aunque Marvel aún no ha confirmado la fecha de estreno de la película dirigida por Sam Raimi, escrita por Michael Waldron y protagonizada por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange y Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, se espera que llegue a la plataforma streaming después de los 45 días de exclusividad.

Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff en "Doctor Strange" 2. (Foto: Marvel)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DEACTORES Y PERSONAJES DE “DOCTOR STRANGE 2″?