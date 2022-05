¿Qué pasó en “Doctor Strange” 2? La película de Marvel podría significar un nuevo paso en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) por la aparición de las incursiones. La cinta, protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, quien no puede ver el “Multiverso de la Locura” por esta razón, suena como el preludio de una más complicada y posiblemente épica cinta que supere a la reunión de los Spider-Man de Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield en “No Way Home”.

El reciente filme de Sam Raimi ha sido uno de los grandes estrenos por una nueva aventura del famoso hechicero con la recordada Bruja Escarlata, quien busca llegar a otro universo donde pueda vivir con sus hijos.

Para esto, necesita el poder de América Chávez, el personaje de Xochitl Gomez. La cinta, de esta manera, presenta a Los Illuminati y todo lo que implican los otros planetas Tierra que existen en el multiverso.

Lo clave está en las escenas postcréditos, cuando hace su aparición Clea, bajo la interpretación de Charlize Theron. Ella le explica a Strange que sus acciones en “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” han ocasionado una incursión. Conoce aquí de qué se trata ese fenómeno.

Benedict Cumberbatch en una escena de "Doctor Strange" 2. (Foto: Marvel Studios)

¿DE QUÉ SE TRATAN LAS INCURSIONES Y QUÉ EFECTOS TIENEN EN EL MCU?

Las incursiones son mencionadas en varias oportunidades durante “Doctor Strange” 2 y se trata de un fenómeno que desencadena la destrucción de los planetas Tierra que terminan en el mismo plano de existencia, una a la vista de la otra. Su choque o coalición significa la destrucción total de ambas realidades.

Esto es lo que le pide evitar Clea a Strange en las escenas postcréditos de “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura”. ¿Cómo se originan las incursiones? Esto no se ha contado en dicha película pero, de acuerdo a los cómics, estas se originan por el aburrimiento de Beyonder, un ser tan poderoso como Thanos o Galactus, quien quiere saber qué pasaría si empiezan a impactarse estas realidades.

Esta nueva arista traería una nueva etapa dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), con más batallas por la supervivencia y la posibilidad de la llegada al cine de la famosa “Secret Wars”, donde todos los héroes y villanos de Los Avengers, Los 4 Fantásticos, X-Men, entre otros como el Spider-Man de Tobey Maguire, Wolverine de Hugh Jackman, entre otros, podrían reunirse en una próxima película.

El Doctor Strange y Clea en los cómics. (Foto; Marvel Comics)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “DOCTOR STRANGE 2″ EN DISNEY+?

Además, “Doctor Strange en el Multiverso de la Locura” no tendrá un estreno en simultáneo con Disney Plus, es decir, solo estará disponible en las distintas salas de cine de cada país. Al menos durante 45 días. Por lo tanto, “Doctor Strange” 2 estaría disponible en Disney Plus a partir del 20 de junio de 2022, sin ningún costo adicional para los suscriptores.

Aunque Marvel aún no ha confirmado la fecha de estreno de la película dirigida por Sam Raimi, escrita por Michael Waldron y protagonizada por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange y Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff, se espera que llegue a la plataforma streaming después de los 45 días de exclusividad.

Un poster oficial de "Doctor Strange" 2. (Foto: Marvel Studios)

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES DEACTORES Y PERSONAJES DE “DOCTOR STRANGE 2″?