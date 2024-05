En febrero de 2022, Melanie Wilking y sus padres dejaron consternados a todos en las redes sociales cuando hicieron una llamado público por Instagram Live, dando a conocer que habían perdido contacto hace más de un año con Miranda, la hija mayor de la familia, poco tiempo después de unirse a 7M Films Inc., una empresa de gestión de talentos liderada por Robert Shinn, quien a su vez es pastor de la Iglesia Shekinah. “A todos los bailarines que están con ella, les controlan la vida”, dijo la joven que también había pasado una temporada con ellos, pero al notar cosas extrañas decidió retirarse, algo que no hizo su hermana mayor. El caso de esta muchacha es contado en “Bailar para el diablo: La secta de 7M en TikTok”. Aunque conoceremos la historia de esta chica, lo que muchos quieren conocer es qué pasó y dónde se encuentra actualmente el líder de esta organización que se autoproclama “Hombre de Dios”.

Cabe mencionar que la docuserie, de tres episodios, se encuentra disponible en Netflix desde el pasado 29 de mayo de 2024. En la sinopsis presentada por la plataforma de streaming se lee: “Cuando un grupo de bailarines de TikTok se unen a una agencia de representación y a su iglesia, salen a la luz detalles escabrosos sobre el fundador y sus sombrías actividades”.

Robert Shinn es acusado de ser el líder de la secta que agrupa a jóvenes bailarines, a quienes aleja de sus familias (Foto: Netflix)

LO QUE DEBES SABER SOBRE ROBERT SHINN DE “BAILAR PARA EL DIABLO: LA SECTA DE 7M EN TIKTOK”

Robert Shinn es propietario de 7M Films Inc., una empresa de California que fue registrada en 2021, la cual cofundó con su hijo. No sólo ello, también es pastor de la Iglesia Shekinah, que apareció por primera vez en Los Ángeles en 1994, luego de que se mudó a este poblado proveniente de Canadá.

De acuerdo con una versión archivada del sitio web de esta congregación: “El Dr. [Robert] Israel Shin es un exmédico que había practicado la medicina durante siete años antes de que Dios le dijera que se dedicara al ministerio a tiempo completo”. Según registros judiciales, cambió legalmente su apellido de Shin a Shinn, publicó The Cut en mayo de 2022.

¿CUÁLES ERAN LOS NEGOCIOS DEL AUTOPROCLAMADO “HOMBRE DE DIOS”?

El mismo portal estadounidense precisa que desde hace años Shekinah ha obtenido altas sumas de dinero por parte de sus feligreses. Por ejemplo, una declaración jurada de Shinn en 2010 señala que entre 2000 y 2008, la iglesia recibió un promedio de 4,7 millones de dólares en donaciones de al menos 70 miembros. Por si fuera poco, alentó a sus miembros para que le den dinero directamente porque es “el hombre de Dios”. ¡Y vaya que lo consiguió!, pues en octubre de 2007 recaudó cerca de US$300,000 en cheques extendidos a su nombre.

A raíz de los millonarios depósitos que recibe, él es propietario de al menos 12 empresas registradas en el estado de California como: Glory Bag Records, IP Random Film, IHD Studio, Shinn Entertainment Corp y Studio on the Mount, Inc., además de la ya conocida 7M, donde trabaja su hijo Isaiah como camarógrafo de los videos de baile. Pero toda su familia también está inmersa en el negocio: su esposa Hannah Shinn es directora financiera de Shekinah, su exesposa Shirley Kim es la abogada encargada de registrar sus empresas, su yerno Daniel Joseph es secretario registrado de la iglesia y adicional a ello produce videos de 7M, y su hija Kloe Shinn que al ser cantante y compositora se encarga de elegir los temas para los videoclips.

En "Bailar para el diablo: La secta de 7M en TikTok", Robert Shinn es acusado de ser el líder de la secta que agrupa a jóvenes bailarines, a quienes aleja de sus familias y los mantiene incomunicados (Foto: Netflix)

UNA SECTA QUE ALEJABA A SUS MIEMBROS DE SUS FAMILIAS Y AMIGOS

Además de la acusación que hicieron en 2022 los Wilking, otras exvíctimas de Shinn también lo señalaron de haberlos apartado de sus familias. “Empezó como algo inofensivo, pero el control de a poco, creció. Te dicen que te alejes de tu familia y que trabajes en ti mismo. Te enseñan a morir para tu familia, para salvarla. Era un hombre de Dios, no creí hacerme algo malo a mí y a otros”, se escucha en los testimonios de “Bailar para el diablo: La secta de 7M en TikTok”.

Aunque se había mantenido lejos del ojo público, todo cambió en 2023 cuando tres exbailarines de 7M, Aubrey Fisher-Greene, Kevin Davis y Kylie Douglas, se unieron a otros cuatro exmiembros, para acusarlo que dirigía una secta. Según los documentos obtenidos por The Rolling Stone dicen: “Shekinah es una secta que opera bajo la apariencia de una institución religiosa (…). Robert se refiere a sí mismo como ‘el Hombre de Dios’ y predica a los miembros que [sic] sin someterse a él y sin Shekinah, sus vidas serán maldecidas”, por lo tanto, ejercía control físico y económico sobre ellos.

¿DÓNDE ESTÁ ACTUALMENTE ROBERT SHINN?

Robert Shinn vive en Los Ángeles y tanto su empresa 7M como su iglesia continúan funcionando con normalidad; es decir, sigue siendo director ejecutivo de la agencia de talentos y pastor. En 2022, fue fotografiado en dicho poblado de California, donde vivía en una casa de 2,5 millones de dólares.

Aunque lo acusaron de fraude, trabajo forzado, trata de personas y hasta agresión sexual, no hay cargos penales contra él, por lo que puede andar libremente. El caso está previsto que vaya a juicio civil en 2025.

Cabe señalar que los casos de agresión sexual lo hicieron la exmiembro de la iglesia Priscylla Leigh Elisha y la exbailarina de 7M Kylie Douglas. Por su parte, Shinn presentó una demanda civil contra la primera, así como otros cuatro exintegrantes de su agencia por extorsión y difamación.