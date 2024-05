Tras el estreno de “Bailar para el diablo: La secta de 7M en TikTok” por Netflix, muchos se preguntan: ¿cómo es posible que decenas de jóvenes bailarines hayan caído en las redes de Robert Shinn, quien hizo que cortaran todo contacto con sus familias argumentando que se trataba de un plan de Dios? A esto, debemos sumar las graves acusaciones que realizaron exmiembros de esa empresa de gestión de talentos, que a la vez es una iglesia, quienes acusaron a su líder de ejercer control sobre cada uno de sus movimientos. A raíz que el caso se conoció después de que Melanie Wilkings y sus padres denunciaron en febrero de 2022, con motivo del cumpleaños de Miranda, que no sabían nada de su ser querido hace más de doce meses, todos se preguntan qué pasó con ella. A continuación, lo que se sabe.

Cabe mencionar que la docuserie, de tres episodios, aterrizó en la plataforma de streaming el 29 de mayo de 2024. Según su sinopsis se centrará en un grupo de bailarines de TikTok que se unen a una agencia de representación y a su iglesia con el sueño de convertirse en grandes estrellas; si bien, parece que las cosas marchan bien, empiezan a salir a la luz detalles escabrosos sobre el fundador y sus sombrías actividades.

Miranda es muy activa en sus redes sociales donde tiene un millón y medio de seguidores (Foto: @itsmirandaderrick / Instagram)

MIRANDA WILKING Y SU CAMBIO RADICAL CON 7M

Las hermanas Melanie y Miranda Wilking eran inseparables desde muy pequeñas, pues por sus venas corre sangre artística, específicamente para el baile. Ansiosas por seguir creciendo en el mundo del entretenimiento viajaron a Los Ángeles, donde demostraron su gran talento; es más, en TikTok sus videos se volvieron muy populares. Aparentemente, todo marchaba bien hasta que un buen día, a finales de 2019, Miranda decidió unirse a 7M Films Inc., una agencia de gestión de talentos, que a la vez era una iglesia. Desde ese instante, poco a poco comenzó a alejarse de su familia, pero el 18 de enero de 2021 optó por apartarse de ellos. Incluso no acudió al funeral de su abuelo, por lo que recibió la visita de sus padres para cuestionarle su actitud, algo que la hizo enojar y cortó toda comunicación con sus seres queridos y antiguos amigos.

Comenzó a tener el control de su contenido en redes sociales, donde salía en sus coreografías con James Derrick, más conocido como BDash, también bailarín de dicha compañía, con quien contrajo matrimonio en agosto de 2021, por lo que ahora se hace llamar Melanie Derrick. “Se casó y ni siquiera sabemos cuándo se comprometió. Ella nunca nos dijo a dónde se mudó. Terminó bloqueándonos y cambió su número de teléfono. Sea lo que sea en lo que esté involucrada, tiene algún tipo de control sobre ella que le hace tener miedo de algo”, señaló su madre Kelly, publicó The Cut en mayo de 2022.

Tras casarse con su esposo BDash, quien forma parte de 7M, ella se hace llamar Miranda Derrick. Él es divorciado y tiene un hijo (Foto: @itsmirandaderrick / Instagram)

AHORA ES UNA JOVEN QUE BAILA PARA “DIOS”

La joven reconoció que sí había cambiado, pero para bien, no como su hermana y sus padres estaban señalando. Todo ocurrió durante la pandemia, tiempo en el que pudo reflexionar y a finales de 2020 comenzó a “caminar con Dios de manera seria”. “Sentí que se produjo un cambio espiritual dentro de mí. Comencé a ir a estudios bíblicos y a aprender acerca de Dios”, precisó.

Respecto a que pertenecía a una secta que controlaba cada uno de sus pasos, ella fue tajante: “No estoy retenida contra mi voluntad y nunca he sido rehén. Voy a la iglesia y tengo fe en Dios. Si algún día deseo seguir mi fe en otro lugar, lo haré y me sentiré completamente libre de hacerlo. En cuanto a mi carrera, mi etapa en 7M Films ha sido uno de los años más emocionantes de mi vida y si algún día deseo asociarme con una empresa de gestión diferente o iniciar mi propia empresa, lo haré. Nadie me obliga a hacer nada. Estoy emocionado de seguir adelante en este increíble caminar con Dios, un matrimonio maravilloso y una carrera apasionante. También espero superar todo esto y mejorar mi relación con mi familia en privado”, dijo a The Cut.

Por tal motivo, se mostró decepcionada del Instagram Live que hicieron sus seres queridos: “Cuando ellos [mis padres y mi hermana] no respetaron mis deseos y sólo hicieron las cosas según sus propios términos, vi un lado diferente de ellos que nunca antes había visto y que me preocupaba. Me dolió mucho que no se escuchara mi voz. Cuanto más se obsesionaban con mis elecciones, sentí que lo único que podía hacer era distanciarme de ellos con la esperanza de que vieran mi corazón a tiempo (…). No podía seguir hablándoles tres veces al día y con visitas mensuales, cuando yo ya era una adulta, por lo que era necesario un cambio”, indicó al mismo medio.

Los familiares de Miranda Wilking señalaron en "Bailar para el diablo: La secta de 7M en TikTok" que su hermana formaba parte de una secta (Foto: @itsmirandaderrick / Instagram)

¿DÓNDE ESTÁ MIRANDA?

Después de la preocupación que mostró su familia por saber cómo se encontraba Miranda Wilking, a quien le habían perdido el rastro por bastante tiempo, el que menos quiere conocer sobre su paradero. Para saberlo no es necesario rebuscar mucho, ya que si revisamos sus redes sociales tendremos noticias sobre ella, ya que publica varios videos con coreografías al lado de su esposo, así como de otros miembros de 7M. Además de sus paseos.

Aunque lo más llamativo de todo es que hay algunas fotografías y clips en los que aparece con su familia. Por ejemplo, el 26 de mayo de este 2024, ella subió una imagen suya luciendo un vestido de gala con la descripción: “Me lo pasé tan bien en la boda de mi hermana”. Cabe recordar que Melanie se casó el último fin de semana de mayo. Pero… ¿no se supone que no se veían hace tiempo? Según sus seres queridos, Miranda sube contenido para dar a entender que no está privada de su libertad en la “secta”, no obstante, todo lo que publica -según ellos- es aprobado por Robert Shinn.

El vestido que lució Miranda Wilking en la boda de su hermana Melanie (Foto: @itsmirandaderrick / Instagram)

En otras publicaciones, ella aparece al lado de su mamá saludándola por el Día de la Madre, en otra las tres bailando y en una más con su esposo, padres, abuela y mascota en el cumpleaños de su progenitor, esta última es de septiembre de 2023.

Pese a que parecería que la relación en la familia se recuperó, ella tiene acceso limitado con sus seres queridos. Lo que sí sabemos es que es muy activa en sus redes y pareciera que aún vive en California.