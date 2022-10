Aunque la noticia de la renovación por una cuarta temporada de “The Witcher” debería llenar de algarabía a la audiencia, el anuncio de la salida de Henry Cavill de la exitosa serie de fantasía ha hecho que sus seguidores, literalmente, peguen el grito al cielo. Si bien, veremos por última vez a la estrella de Hollywood en la tercera entrega, que llegará en 2023, lo cierto es que su partida dejará un gran vacío. Pero como Netflix debe continuar, ya le consiguió su reemplazo.

Sí, ante la partida del actor, el gigante de streaming ya conversó y llegó a un acuerdo con el histrión que se meterá en la piel del personaje principal Geralt de Rivia. Conoce de quién se trata en los siguientes párrafos.

En "The witcher", el destino de Geralt de Rivia es la princesa Ciri de Cintra (Foto: Netflix)

EL REEMPLAZO DE HENRY CAVILL EN “THE WITCHER”

El actor que reemplazará a Henry Cavill tras su salida de “The Witcher” será un rostro conocido, nos referimos a Liam Hemsworth, quien será el protagonista de la serie en la cuarta temporada.

“Es oficial: ‘The Witcher’ regresa para la temporada 4, y Henry Cavill entregará sus espadas a Liam Hemsworth como el nuevo Geralt de Rivia después de la temporada 3. Bienvenido a la familia Witcher, ¡Liam Hemsworth!”, publicaron desde su cuenta oficial de Twitter.

El breve comunicado anunciando la salida de Henry Cavill de "The witcher" (Foto: The witcher / Twitter)

Cavill, quien ha interpretado al cazador de monstruos conocido como ‘El brujo’ desde el debut de la serie, en diciembre de 2019, usó sus redes sociales para referirse a su salida y, de paso, desear lo mejor a su reemplazo.

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras, y por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas en la cuarta temporada. En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Como sucede con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia por el tiempo que he pasado encarnando a Geralt y con entusiasmo por ver la versión de Liam de este hombre tan fascinante y lleno de matices. Liam, buen señor, este personaje tiene una profundidad maravillosa, disfruta buceando y viendo lo que puedes encontrar”, escribió en Twitter.

Usando la misma red social, Hemsworth también se refirió a su incorporación: “Como fan de ‘The Witcher’, estoy encantado de tener la oportunidad de interpretar a Geralt of Rivia. Henry Cavill ha sido un Geralt increíble y me siento honrado de que me ceda las riendas y me permita coger las espadas del Lobo Blanco para el siguiente capítulo de su aventura. Henry, he sido un fan tuyo durante años y me ha inspirado lo que has aportado a este querido personaje. Puede que tenga que llenar unas botas muy grandes, pero estoy realmente emocionado de entrar en el mundo de “The Witcher’”.

Henry Cavill confía en el gran trabajo que realizará su reemplazo ene "The witcher" (Foto: Netflix)

¿QUIÉN ES LIAM HEMSWORTH?

Liam Hemsworth es mejor conocido por su papel de Gale Hawthorne en la saga “Los juegos del hambre”. Nació en Melbourne, Australia, el 13 de enero de 1990. Es hermano del reconocido Chris Hemsworth, quien da vida a Thor, y de Luke Hemsworth, también actor.

El actor australiano Liam Hemsworth en el desfile masculino Primavera-Verano 2020 de Saint Laurent en Malibú, California, el 6 de junio de 2019 (Foto: Valerie Macon / AFP)

¿POR QUÉ HENRY CAVILL DEJÓ “THE WITCHER”?

Aunque no está confirmado, la salida de Henry Cavill de “The Witcher” obedecería a su último cameo en la escena post-crédito de “Black Adam”, donde retoma después de cinco años su querido personaje Superman. Es decir, se centraría en interpretar al superhéroe, por lo que deja de saldo la serie de fantasía. A esto se sumaría los desacuerdos que habría tenido con Netflix para que revisen su contrato.

Aunque lo que más le entusiasma es ponerse nuevamente bajo la piel del ‘Hombre de acero’. “Han pasado cinco años. Nunca perdí la esperanza. Es increíble estar aquí ahora hablando de eso otra vez. Hay un futuro brillante por delante para el personaje. Estoy muy emocionado de contar una historia con un Superman enormemente alegre”, señaló Cavill.