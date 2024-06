Henry Cavill, conocido actor británico famoso por su papel de Superman en varias películas de DC Comics, el 16 de junio volvió a hablar acerca de la dulce espera que él y su novia están atravesando. Sus palabras llegan de manera casual y simbólica, ya que coincidió con el Día del Padre en diversas partes del mundo, así que todo el contexto no pudo ser mejor y, sin duda alguna, sus fanáticos están muy contentos, al igual que él, seguramente, ya que este hecho es una de las mejores noticias que un hombre podría recibir en su vida.

El actor, de 41 años, utilizó sus redes sociales para hablar un poco del tema. Allí, compartió una fotografía de él junto a un fondo que deja en evidencia algunos detalles de lo que sería su anuncio en la descripción de la publicación. En la imagen se le ve perfectamente a él con una sonrisa y una cuna de fondo, la cual hubiera pasado desapercibida si no fuera por las palabras que él mismo escribió, así que ahora pasaré a repasar todo lo que se sabe al respecto.

CUANDO HENRY CAVILL CONFIRMÓ QUE SERÁ PADRE

En el mes de abril de 2024, el actor Henry Cavill confirmó en unas entrevistas que estaba a punto de convertirse en padre junto a su novia Natalie Viscuso, con quien tiene una relación muy discreta y que ha preferido mantener en privado lo más posible. Sin embargo, los dos han tenido más atención mediática en los últimos meses, al punto de que varias cámaras los han captado paseando juntos mientras ella luce su vientre abultado por el embarazo.

¿YA FALTARÍA POCO PARA EL NACIMIENTO?

Como lo mencioné anteriormente, Cavill anunció que está a la espera de su primer hijo y además expresó lo feliz que está, así que en el Día del Padre aprovechó para compartir una imagen suya con la finalidad de felicitar a todos los papás del mundo, pero también para pedir algunos consejos a quienes tienen más experiencia, ya que es la primera vez que se integrará a sus filas.

Así mismo, dejó ver un pequeño detalle: la cuna. Y es que atrás de él, en la fotografía, se ve que ya está armada la cuna, por lo que uno podría intuir que la fecha del parto podría estar cerca. Seamos sinceros, una cuna no está lista al inicio de un embarazo ni a la mitad, sino cuando ya falta poco para que el bebé salga del cuerpo de la mami para conocer a sus papás.

“Feliz Día del Padre a todos los papás ahí fuera. ¡Resulta que me uniré a sus filas sagradas pronto! ¿Algún consejo? Y no te preocupes, las almohadas no estarán en la cuna cuando llegue el pequeño, solo pegamento y escápeles para que él o ella pueda construir miniaturas Warhammer”, escribió el actor, dando a entender de que ya falta poco para que su bebé nazca.

LA EMOCIÓN DE HENRY CAVILL, NATALIE VISCUSO Y SUS FANS

La noticia, desde que se conoció, ha generado una ola de felicitaciones y buenos deseos, tanto de fanáticos como de colegas del medio cinematográfico y televisivo. Personalidades del entretenimiento han expresado públicamente sus mensajes de alegría y apoyo a la pareja, destacando la cercanía de la noticia con el significativo Día del Padre.

Henry Cavill y Natalie Viscuso han mantenido una relación discreta desde que se hiciera pública en 2021, mostrando un compromiso sólido y una conexión palpable en diversas apariciones públicas. Ahora, con la noticia del embarazo, se preparan para recibir con amor a su primer hijo juntos, marcando así un hito significativo en sus vidas personales y profesionales.

El actor, conocido por su carisma y dedicación al cine, ha recibido múltiples elogios por sus papeles en producciones como “The Witcher” de Netflix y las películas de Superman. Con este nuevo capítulo como padre, se abre un horizonte de nuevas experiencias y responsabilidades que Cavill seguramente enfrentará con la misma pasión y entrega que ha demostrado en su carrera artística.