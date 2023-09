Antes del estreno de la quinta temporada de “Love Is Blind” (“El amor es ciego” en español), que llegará a Netflix el 22 de septiembre de 2023, los fanáticos del reality de citas creado por Chris Coelen quieren saber lo que pasó con los concursantes de la cuarta entrega después de tanto drama y giros impactantes.

En la continuación especial de la cuarta temporada de Love Is Blind, que está disponible en la popular plataforma de streaming desde el 1 de septiembre de 2023, se revela lo que sucedió con las parejas un año después de su boda y también lo que pasó con algunos solteros.

“Love Is Blind: After the Altar” revela que solo tres parejas de la cuarta temporada siguen juntas, mientras que las otras dos decidieron separarse. ¿De quiénes se trata y qué ocurrió con cada uno de ellos?

LO QUE PASÓ COON LAS PAREJAS DE LA TEMPORADA 4 DE “LOVE IS BLIND: AFTER THE ALTAR”

1. Tiffany Pennywell y Brett Brown

Durante el reality Tiffany Pennywell y Brett Brown demostraron ser la pareja perfecta y al parecer nada ha cambiado ya que están felizmente casados. “La vida matrimonial ha sido estupenda”, comentó Brett a Women’s Health. “Estamos disfrutando de nuestra vida juntos. Nuestro amor se fortalece cada día”, agregó.

Tiffany Pennywell y Brett Brown en la temporada 4 de "Love Is Blind: After the Altar" (Foto: Netflix)

2. Jackie Bonds y Marshall Glaze

Jackie Bonds y Marshall Glaze tuvieron un inicio difícil y tras terminar su compromiso en el octavo episodio de la cuarta temporada de “Love Is Blind” no han tenido contacto. Tras el programa, Marshall salió con Kacia, otra concursante, ahora está en una relación con la Dra. Chay Barnes.

Por su parte, Jackie está saliendo con Josh, otro compañero del show, de hecho, ellos se presentaron juntos en el reencuentro.

Jackie Bonds y Marshall Glaze de la temporada 4 de "Love Is Blind" se separaron (Foto: Netflix)

3. Micah Lussier y Paul Peden

A pesar de que intentaron continuar su romance tras el final del programa, Micah Lussier y Paul Peden ya no están juntos. Ambos indicaron que están solteros, pero la madre de Paul reveló que él está “hablando con alguien”, podría tratarse de Geneva Dunham, fundadora de Lashes x Geneva.

Micah Lussier y Paul Peden en la temporada 4 de "Love Is Blind: After the Altar" (Foto: Netflix)

4. Kwame Appiah y Chelsea Griffin

Kwame Appiah y Chelsea Griffin están casados y se mudaron juntos a Seattle. “¡El matrimonio es realmente divertido! Es desafiante pero realmente divertido y lo más gratificante que he hecho en mi vida. Nos hemos estado refugiando y pasando mucho tiempo con la familia y realmente le hemos dado prioridad a eso, lo cual ha sido una hermosa bendición y definitivamente estamos ansiosos por crear más recuerdos con nuestras familias extendidas”, dijo Chelsea a Women’s Health.

Chelsea Griffin y Kwame Appiah de la temporada 4 de "Love Is Blind" siguen juntos (Foto: Netflix)

5. Zack Goytowski y Bliss Poureetezadi

Aunque primero le propuso matrimonio a Irina, Zack se dio cuenta de su error y le pidió a Bliss una segunda oportunidad. Desde entonces, tienen un feliz matrimonio e incluso planean tener hijos en un futuro cercano.

“Él me prepara la cena todas las noches, es realmente muy dulce, aparece constantemente en nuestro matrimonio y siempre está abierto a crecer y aprender juntos. Puedo contarle mis secretos más profundos y oscuros y él los acepta. Es una persona que no juzga. Me siento muy segura con él”, contó Bliss al medio antes mencionado.