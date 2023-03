“El Gato con Botas: el último deseo” es la secuela “El Gato con Botas”, ambas películas cuentan las aventuras de el Gato con Botas, personaje que se volvió popular gracias a su aparición en las películas de Shrek y su amistad con el famoso ogro.

Y es que en las cintas, el minino tiene un papel importante siendo su primera aparición en Shrek 2. En ese largometraje, el Gato con Botas inicialmente muestra un carácter malvado hasta que su relación con el ogro cambia.

Por ello, DreamWorks Animation decidió que él también merecía ser protagonista de sus propias películas para que las personas puedan conocer sobre su vida antes de Shrek. Es así como en el 2011 llegó a cines “El Gato con Botas” y luego “El Gato con Botas: el último deseo” (2022).

La primera está disponible en streaming y la segunda ya tiene fecha de estreno en una plataforma muy popular.





¿En qué streaming estará disponible “El Gato con botas: el último deseo”?

Desde el 6 de abril del 2023, la película está en el catálogo de Claro Video (plataforma que puedes usar en PC, laptop, Android, IOS, PS4, Tablet y Smart Tv de Sony, Samsung, LG y Hisense). La cinta podrá ser vista en la modalidad de alquiler (costo de S/ 10.90).





¿Cuánto dura “El Gato con botas: el último deseo”?

La película que estuvo nominada en los Premios Óscar tiene una duración de 1 hora y 40 minutos, y pueden disfrutarla adultos y niños.





¿Cuál es el argumento de “El Gato con botas: el último deseo”?

La película llamada en inglés Puss in Boots: The Last Wish cuenta la historia del popular minino amigo de Shrek que ha descubierto que ya utilizó ocho de sus nueve vidas, así que emprende un viaje junto a Kitty Patitas Suaves y su nuevo compañero Perro para encontrar el místico Último Deseo.





Reparto de “El Gato con botas: el último deseo”





Antonio Banderas (Gato con Botas)

Salma Hayek (Kitty Patita suave)

Olivia Colman (Mamá Osa)

Harvey Guillén (Perro, un can de terapia)

Samson Kayo (bebé oso)

Wagner Moura (el lobo feroz)

John Mulaney (“Gran” Jack Horner)

Florence Pugh (Ricitos de oro)

Da’Vine Joy Randolph (Mama Luna)

Ray Winstone (Papá Oso)





Tráiler de “El Gato con botas: el último deseo”









¿En qué premios estuvo nominado “El Gato con botas: el último deseo”?

La película participó en la Alianza de Mujeres Periodistas de Cine, Globo de Oro, en la Asociación de Críticos de Hollywood, en San Diego Film Critics Society Awards y en los Premios Óscar también estuvo nominada en la categoría de mejor película animada.





¿En qué plataformas de streaming puedes ver “El Gato con Botas”?

La cinta que se estrenó en el 2011 presenta al animal como un fugitivo de la justicia que se dedica a robar para subsistir, aunque las personas de bajos recursos no suelen estar entre sus víctimas. La cinta puedes verla en Netflix, Google Play, Claro video y Apple play.





