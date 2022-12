En la película “Shrek 2″ hay un personaje que aparece por primera vez y desde ese momento ha causado mucha sensación entre los fanáticos del popular ogro, nos referimos a “El gato con botas”, aunque al inicio no tuvo buena relación con Shrek.

Y es que en la historia “Gato” había sido contratado por el rey Harold (papá de Fiona) para hacerle daño. Después de ello, él se une a Shrek y “Burro” para viajar junto a ellos a la guarida del hada Madrina.

La fama del personaje fue tan gran que en el 2011 llegó a los cines “Gato con Botas” (Puss in Boots), cinta que es protagonizada por el minino y otros amigos que conoció antes de unirse a la banda de Shrek. A continuación, te contamos en qué plataforma de streaming se encuentra la película.





¿Cuál es el argumento de “Gato con botas”?

Gato se dedica a robar para poder subsistir, aunque a las personas de bajos recursos e iglesias no. Por tal motivo, se ha vuelto un fugitivo de la justicia que junto a su amigo Humpty desean buscar unos frijoles mágicos que de acuerdo con algunas leyendas despiertan una inmensa planta que conduce a una tierra mágica en el cielo.





¿En qué plataforma de streaming se encuentra “Gato con botas”?

“El gato con botas”, película que cuenta un poco sobre el popular personaje que es considerado uno de los mejores amigos de Shrek actualmente se encuentra en Netflix. Aprovecha la oportunidad para ver la cinta antes de que la secuela se estrene en cines.





Reparto de “Gato con botas”

Antonio Banderas (Gato con Botas)

Salma Hayek (Kitty Patitas Suaves/Kitty Zarpas Suaves)

Zach Galifianakis (Humpty Alexander Dumpty)

Billy Bob Thornton (Jack)

Amy Sedaris (Jill)

Constance Marie (Imelda)

Guillermo del Toro (Comandante)

Mike Mitchell (Johnny “Juan” Frijolines)

Rich Dieti (Cazarrecompensas)





¿Hay una secuela de “Gato con botas”?

Sí y se llama “Gato con botas: el último deseo” (Puss in Boots: The Last Wish). En ese largometraje el personaje ha descubierto que ya utilizó ocho de sus nueve vidas, así que emprende un viaje junto a Kitty Patitas Suaves y su nuevo compañero Perro para encontrar el místico Último Deseo.

La historia llega a la pantalla grande el 22 de diciembre del 2022, aunque en algunos cines se realizaron funciones de preestreno (puedes saber más en las páginas webs de los cines).





¿En qué personaje está inspirado “El gato con botas”?

El gato está inspirado en la historia de “El Gato con Botas”, cuento muy popular en Europa que aparece en el libro “Cuentos de antaño” de Charles Perrault. La historia trata sobre un gato muy astuto, pero que tiene un amo muy pobre y con engaños consigue la fortuna de una princesa y que ella se case con su dueño.





