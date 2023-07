¿Eres de la generación que creció viendo “Barney y sus amigos”? ¡Buenas noticias! Este querido programa infantil protagonizado por el famoso dinosaurio morado está siendo adaptado nuevamente, pero esta vez llegará a la pantalla grande. Sin embargo, esta adaptación no tiene como objetivo principal conquistar a las nuevas generaciones, sino más bien reconectar con aquellos que disfrutaron del programa en los años 90 y principios de los 2000.

El 18 de octubre de 2019, Mattel Films anunció la realización del live-action como una colaboración con las productoras Valparaiso Pictures y 59%.

Aunque todavía no tiene título oficial y no se ha confirmado el reparto, sabemos que será producida por Daniel Kaluuya. Recordarán al actor por sus papeles protagónicos en “Get Out”, “Nope” y “Judas and the Black Messiah”.

Últimamente, icónicos personajes de la infancia, como Barbie o Mario Bros, están de regreso. Sin embargo, sus adaptaciones han tenido un nuevo enfoque y esto es lo que buscaría esta nueva película.

LA NUEVA PELÍCULA DE BARNEY ESTARÁ DIRIGIDA PARA ADULTOS

Los rumores son ciertos. Barney está de regreso y la cinta estará enfocada para un público adulto. Esto fue confirmado por Kevin McKeon, el vicepresidente de películas de Mattel.

En el programa original, Baby Bop y BJ eran otros dinosaurios que fueron amigos de Barney (Foto: Lyons Partnership, L.P)

En una entrevista con The New Yorker, el ejecutivo describió a la cinta como “surrealista” y que, al igual que la adaptación de Barbie realizada por Greta Gerwig, buscan yuxtaponer los valores asociados a estos personajes con la cruda realidad de la vida adulta.

“Se inclinará hacia la angustia milenaria de la propiedad en lugar de ajustarla para los niños. Es realmente una obra de teatro para adultos. No es que tenga clasificación R, pero se centrará en algunas de las pruebas y tribulaciones de tener treinta y tantos años, crecer con Barney, solo el nivel de desencanto dentro de la generación”, explicó.

Además, dijo que buscan realizarla como una película “tipo A24″ la productora de cine independiente detrás de títulos aclamados como “Todo, en todas partes, al mismo tiempo”, “Hereditary” y “X”.

“Sería muy atrevido de nuestra parte y realmente subraya que estamos aquí para hacer arte”, agregó.

LO QUE PASARÁ EN LA NUEVA PELÍCULA DE BARNEY

Por su parte, Daniel Kaluuya describió a Barney “una figura omnipresente en muchas de nuestras infancias” que “desapareció en las sombras, quedó incomprendido”.

Hasta el momento no hay una sinopsis oficial, pero el actor y productor adelantó que estaban “emocionados de explorar este convincente héroe moderno y ver si su mensaje de ‘Te quiero yo y tú a mí’ puede resistir el paso del tiempo”.

Podemos asumir que veremos a algún protagonista, hombre o mujer, en sus treintas, que esté navegando por problemas de adultos como el trabajo, las responsabilidades, el dinero, entre otros. Puede que, eventualmente, se tope con el dinosaurio morado, quien le haga recordar sus típicas enseñas como “por favor y gracias, palabras de poder”.