“Barbie” de Greta Gerwig se estrena este 2023 y, al parecer, no solo busca encantar a la audiencia más joven. Además del colorido y la representación exacta del mundo de Mattel en escena, la trama madura del largometraje tiene el objetivo de impactar a los adultos en las salas de cine.

En un extenso artículo de Vogue, la actriz Margot Robbie y el equipo de la producción hablaron sobre algunos detalles importantes del proyecto. Así, la directora de la cinta explicó cuál era su verdadero significado.

Si tenemos en cuenta que ella es la realizadora de innovadores proyectos como “Lady Bird” y “Little Women”, no sería sorprendente que le dé al film un enfoque totalmente distinto al que muchos puedan imaginar.

EL VERDADERO SIGNIFICADO DE LA PELÍCULA “BARBIE”

De acuerdo con Greta Gerwig, la trama de la película está inspirada en el libro “Reviving Ophelia: Saving the Selves of Adolescent Girls” (1994) de Mary Pipher, una de las obras que leyó durante su infancia: “Mi mamá sacaba libros de la biblioteca sobre la crianza de los hijos y luego yo los leía”, afirmó.

El texto analiza los efectos de la presión social sobre las adolescentes estadounidenses y utiliza muchos casos de la experiencia de la autora como terapeuta. En sí, describe el cambio abrupto de las niñas cuando llegan a la adolescencia y cómo comienzan a ceder a las expectativas externas.

“Son divertidas, descaradas y confiadas, y luego simplemente… se detienen”, agrega la guionista. De esta forma, deja entrever que la cinta es una metáfora sobre lo que deben enfrentar las mujeres al atravesar este periodo de su vida.

La realizadora, entonces, utiliza la figura de la protagonista para enfatizar el mensaje: “¿Cómo el viaje (de Barbie en la película) es lo mismo que siente una adolescente? De repente, ella piensa... Oh, no soy lo suficientemente buena”, puntualiza.

Greta Gerwig reveló que la trama de "Barbie" es una metáfora sobre la adolescencia de las mujeres (Foto: Warner Bros.)

“BARBIE” Y LOS ESTEREOTIPOS SOBRE LA MUÑECA

En otro punto de la entrevista, Margot Robbie reveló cómo encaró el reto de interpretar a un personaje tan estereotipado como Barbie. Al no saber cómo construirlo, le pidió ayuda a Gerwig. Afortunadamente, ella le compartió un capítulo del podcast “This American Life”, sobre una mujer que no hace introspección.

“¿Reconoces esa voz en tu cabeza todo el tiempo? Esta mujer, ella no tenía esa voz en su cabeza”, afirmó la actriz. En ese sentido, podemos tener una idea más exacta de la forma de actuar de Barbie al inicio del largometraje.

Finalmente, abordó el tema de la sexualización de la muñeca: “Ella está sexualizada. Pero nunca debería ‘ser sexy’ (...) Sí, puede llevar falda corta, pero porque es divertida y rosa. No porque quisiera que le vieras el trasero”, concluyó.

Margot Robbie en una sesión de fotos inspirada en Barbie (Foto: Ethan James Green / Vogue)

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “BARBIE”?

“Barbie” llegará el jueves 20 de julio del 2023 a las salas de cine de Latinoamérica. Un día después, el viernes 21 de julio, estará disponible en las carteleras de Estados Unidos y Reino Unido.