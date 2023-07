¡El reboot de “Las Crónicas de Narnia” llega a Netflix! Tras la exitosa saga cinematográfica que se estrenó en el 2005, el servicio de streaming prepara el reinicio de la franquicia junto a la directora Greta Gerwig.

Como sabemos, las películas que conformaron aquella trilogía fueron: “The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and the Wardrobe” (2005), “The Chronicles of Narnia: Prince Caspian” (2008) y “The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader” (2010), todas basadas en la obra del autor C.S. Lewis.

Ahora, es momento de que Gerwig le tome la posta a sus colegas Andrew Adamson y Michael Apted en su cuarto proyecto como directora individual, pues, previamente, ha dirigido “Lady Bird” (2017), “Little Women” (2019) y “Barbie” (2023).

NETFLIX Y LAS PELÍCULAS QUE PREPARA DE “LAS CRÓNICAS DE NARNIA”

En el año 2018, Netflix anunció que había cerrado un acuerdo histórico con la The C.S. Lewis Company. Era la primera vez que los derechos de los siete libros del universo “Narnia” estaban en manos de la misma compañía.

De esta manera, la empresa reveló que tenía pensado desarrollar nuevas series y largometrajes sobre el mundo mágico en colaboración con Entertainment One. Así, pretende construir un universo cinematográfico en la misma línea de “Star Trek” y Marvel.

La opinión de Netflix:

“Las queridas ‘Crónicas de Narnia’ de C.S. Lewis han calado en generaciones de lectores de todo el mundo. Las familias se han enamorado de personajes como Aslan y de todo el mundo de Narnia, y estamos encantados de ser su hogar durante muchos años”, dijo Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, en un comunicado.

La opinión de Entertainment One:

El productor Mark Gordon de Entertainment One agregó: “Narnia es una de esas raras propiedades que abarca múltiples generaciones y geografías (...) Estamos encantados de colaborar con The C.S. Lewis Company y Netflix, que tienen la capacidad de traducir el universo de Narnia tanto en largometrajes estelares como en programación episódica. No podemos esperar a empezar con las múltiples producciones que esperamos emprender”.

La opinión de la familia de C.S. Lewis:

Douglas Gresham, hijastro de C.S. Lewis, también se mostró entusiasmado con la idea.

“Es maravilloso saber que gente de todas partes está deseando ver más de Narnia, y que los avances en la tecnología de producción y distribución han hecho posible que las aventuras narnianas cobren vida en todo el mundo (...) Netflix parece ser el mejor medio con el que lograr este objetivo, y estoy deseando trabajar con ellos para conseguirlo”, puntualizó.

¿CUÁNTAS CINTAS DE “LAS CRÓNICAS DE NARNIA” DIRIGIRÁ GRETA GERWIG?

En una extensa entrevista con los ejecutivos de Mattel y el equipo de Greta Gerwig, The New Yorker pudo confirmar que la cineasta dirigirá al menos dos películas de este universo en Netflix.

De acuerdo con el agente de la artista, ella tiene la intención de que este proyecto sea un punto clave en su carrera. “Greta y yo hemos estado construyendo muy conscientemente una carrera (...) Su ambición no es ser la mayor directora, sino una gran directora de estudio”, señaló Jeremy Barber.

LO QUE PUEDEN ESPERAR LOS FANS DE “LAS CRÓNICAS DE NARNIA”

Si bien Gerwig es reconocida por su trabajo en obras de menor presupuesto, es una realizadora que destaca por su sensibilidad y su mirada crítica. Por ello, no dudamos en que traerá personajes femeninos complejos a la historia, mientras respeta el material original (tal como lo hizo con “Little Women”).

Es la primera vez que incursiona en la fantasía a gran escala, por lo que será interesante saber cuál será su propuesta creativa y hacia dónde dirige el relato para las próximas entregas.