Los fanáticos de “El señor de los anillos: Los anillos de poder” han estado esperando ansiosamente su regreso. La segunda temporada promete deslumbrar con nuevos personajes, y la mayoría de los rostros familiares de la primera entrega estarán de vuelta. No obstante, habrá una notable ausencia en la serie de Amazon Prime Video: Nazanin Boniadi, la actriz que dio vida a Bronwyn, no regresará.

El programa, una ambiciosa adaptación de la obra de J.R.R. Tolkien, se sitúa en una época anterior a los eventos de “El Hobbit”. Aunque respeta la esencia del legendarium de Tolkien, también se ha tomado algunas licencias creativas, especialmente en las líneas de tiempo y la introducción de personajes no canónicos.

Entre estos, está Bronwyn, una humana y madre de Theo que vive en Tirharad, uno de los pueblos atacados por los orcos de Adar. Además, tiene un romance con Arondir, un elfo silvano también exclusivo de la serie.

Bronwyn, Theo, Arondir y Halbran en "El señor de los anillos: Los anillos de poder" (Foto: Amazon Studios)

NAZANIN BONIADI NO ESTARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “LOS ANILLOS DE PODER”

Nazanin Boniadi no regresó para la segunda temporada de “El señor de los anillos: Los anillos de poder”, y, según un reporte de Deadline, su personaje simplemente desaparecerá sin ser interpretado por otra actriz.

¿Qué sucedió exactamente? ¿Acaso los ejecutivos se dieron cuenta de que los nuevos personajes creados por ellos no estaban funcionando del todo? Pues no. Según el informe, fue la actriz quien decidió dar un paso al costado debido a un reclamo político. Esta decisión no fue solo por este papel, sino que ha decidido priorizar su trabajo como activista por los derechos de las mujeres en Irán.

“Dejé de actuar en septiembre de 2022 para centrarme únicamente en el levantamiento #WomanLifeFreedom en Irán y defender al pueblo de mi tierra natal que ha estado arriesgando todo por la libertad. A pesar de mi pasión por la actuación, sabía que haría falta un proyecto muy especial para convencerme de volver a dividir mi tiempo entre mi trabajo diario y mi vocación como activista”, escribió en su cuenta de Instagram en mayo de 2024.

Con el lanzamiento de los adelantos de la temporada 2 de la serie de Prime Video, Boniadi quiso explicar a sus seguidores sobre su ausencia en esta entrega: “Tomé la decisión de no regresar para la segunda temporada de ‘Rings of Power’. Esto no tuvo relación con mi decisión posterior de priorizar mi activismo. A lo largo de mi carrera, los valores que más he apreciado son la honestidad, la empatía y la integridad. Mi personaje, Bronwyn, estaba comprometida con estos mismos ideales al luchar por un mundo más justo, razón por la cual me conecté tan profundamente con ella. Espero poder compartir mis últimos proyectos con ustedes pronto”.

EL ACTIVISMO DE NAZANIN BONIADI

Nazanin Boniadi se está enfocando en el activismo debido a su profunda conexión personal y emocional con la situación actual en Irán. Nacida en Teherán en 1980, tras la Revolución iraní, Boniadi y sus padres abandonaron el país menos de un mes después de su nacimiento y solicitaron convertirse en refugiados políticos en Londres. Esta experiencia temprana ha moldeado su perspectiva y su compromiso con la justicia social.

Actualmente, Irán atraviesa una grave crisis de derechos humanos que reprime y violenta principalmente a las mujeres. Tras la Revolución Islámica, además de las ya existentes leyes discriminatorias, se crearon otras restricciones que resultaban groseras e insultantes.

Una activista iraní explicó a las Naciones Unidas: “Se impuso el hijab de forma obligatoria para las mujeres. También se establecieron leyes discriminatorias en las cuestiones del matrimonio, la herencia, el derecho de familia, la custodia de los hijos y la ciudadanía. Se prohibió también entrar a las mujeres a estadios, a montar en bicicleta o motocicleta, y a jugar a determinados deportes”.

Este clima de represión ha generado que muchas mujeres y hombres protesten pacíficamente contra estas medidas, ya sea mediante marchas o negándose a usar el hijab. La brutalidad con la que el gobierno ha respondido a estas protestas ha sido particularmente impactante.

“Tras años de discriminación, con la detención y la muerte de Jina Mahsa Amini cuando estaba bajo custodia de la ‘policía de la moral’, la rabia de las mujeres iraníes explotó”, agrega la activista.