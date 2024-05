La temporada 2 de “El señor de los anillos: Los anillos de poder” está decidida a romper esquemas. Con una producción monumental y el compromiso de adherirse más fielmente al canon de J.R.R. Tolkien, la serie de Amazon Prime Video pretende hacer historia al introducir a un personaje bien conocido por los lectores de las novelas, pero desconocido para quienes solo han visto las películas. Hablamos de Tom Bombadil, y en Depor te contaremos todo lo que necesitas saber sobre él.

Las dos versiones cinematográficas principales, la obra animada de Ralph Bakshi de 1978 y la trilogía de acción real ganadora del Oscar de Peter Jackson, lo eliminan por completo de la narrativa.

“Hay una razón por la que no ha estado en adaptaciones anteriores, porque en cierto modo es una especie de personaje antidramático”, le dijo J. D. Payne,uno de los showrunners, a Vanity Fair.

Ahora el Viejo Tom, como lo llaman los libros, finalmente está teniendo su momento frente a cámaras. El 29 de mayo de 2024, confirmaron la participación de Rory Kinnear como Tom Bombadil. Pero, ¿quién es este personaje?

Antes de seguir, mira el tráiler de la temporada 2 de “El señor de los anillos: Los anillos de poder”.

LO QUE DEBES SABER SOBRE TOM BOMBADIL

Tom Bombadil es un enigma fascinante en el mundo de la Tierra Media creado por J.R.R. Tolkien. A lo largo de la historia del mundo, este ser misterioso habitó el valle de Withywindle en las profundidades del Bosque Viejo, al este de Buckland, y cerca de los peligrosos Túmulos.

Descrito como “más viejo que lo viejo”, Tom Bombadil es una entidad única que parece estar arraigada en los cimientos mismos del universo. En una carta a su editor en 1937, Tolkien reflexionó sobre la posibilidad de una secuela de El Hobbit y describió a Tom Bombadil como “el espíritu de la (desaparecida) campiña de Oxford y Berkshire”.

SU PAPEL EN LA SERIE

En la serie, el papel de Tom Bombadil estará relacionado con el arco de Gandalf y los hobbits peludos, como se reveló en el primer vistazo.

Tom Bombadil junto a Gandalf en la temporada 2 de "Los anillos de poder" (Foto: Amazon Studios)

En los libros de Tolkien, se especifica que Bombadil vivía en una pequeña casa con su esposa, Goldberry, entre Barrow-downs y Dingle of the Old Forest, lejos de cualquier otro asentamiento. Esto sugiere que estará cerca de la acción principal de la serie, lo que podría implicar su participación en eventos cruciales que involucran a Gandalf y los hobbits.

EL MISTERIO DE TOM BOMBADIL

Tom Bombadil es un personaje verdaderamente especial en el legendarium de J.R.R. Tolkien debido a su origen y naturaleza misteriosos. Aunque su verdadero origen permanece desconocido, ya que existía antes de que el Señor Oscuro llegara a Arda, lo que implica que pudo haber estado vivo incluso antes de la llegada de los Valar.

Esta afirmación sugiere que Tom Bombadil es uno de los seres más antiguos de la Tierra Media, si no el primero.