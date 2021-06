La serie “El señor de los cielos” que fue transmitida por la cadena Telemundo a lo largo de siete temporadas logró un éxito rotundo en distintos países de Latinoamérica. En dicha producción participaron varias estrellas internacionales, algunos de los cuales siguen dando que hablar debido a los cambios o características que presentan actualmente.

Uno de estos casos es la actriz Sabrina Seara, quien interpretó a “Esperanza Salvatierra”, que en la ficción era una banquera con carácter explosivo y que formaba parte de una familia distinguida y de renombre. Luego debido a su ilustre carrera se verá tentada por el negocio ilícito de lavado de activos.

Ella hizo su aparición en la tercera temporada de la serie y llamó la atención de los seguidores y críticos de la producción por tener un carácter dominante e inusual. Una de sus principales características fue que era una mujer sin miedo a nada, independiente e inteligente.

“ESPERANZA”

Esperanza Salvatierra se convirtió en socia de Aurelio Casillas, entrando al ilícito negocio de lavado de dinero. Posteriormente, ambos llegaron a ser amantes y concretan una relación.

Pero toda esta situación no le favorece mucho a Esperanza cuya seguridad se pone en peligro por andar con Casillas. Ante ello, se las ingenia para huir de esa vida y alejarse del narcotraficante, quien la persigue hasta acabar con su vida.

“Para mí (El señor de los cielos) significó un aprendizaje grandísimo, tanto como actriz como mujer. El haber entrado en este proyecto fue una bendición, me abrió las puertas a un público que no me conocía”, dijo la actriz en una entrevista a People En Español.

“Cuando leí ese personaje yo dije ‘yo no creo que sea capaz de hacer esto’. Pero sí tuve la fuerza y me demostré a mí misma que sí lo podía hacer”, anotó.

QUÉ PASÓ CON SABRINA SEARA

Desde el fin de la telenovela han pasado cuatro largos años y Sabrina Seara aún continúa demostrando que tiene un gran talento en la actuación, pues, ha sido parte de otras producciones. También se ha convertido en una persona muy dedicada en su vida personal.

Una de las producciones de las que fue parte fue en Antología de Telemundo Milagros de Navidad. Posteriormente, sorprendió a la teleaudiencia al integrar el elenco de Mi familia perfecta e interpretar a un personaje protagónico llamado Erika Ramírez, quien tiene una personalidad totalmente distinta a la recordada Esperanza Salvatierra.

Durante el 2019, interpretó a Marcela Valencia en la nueva adaptación de “Yo soy Betty la fea”, Betty en NY producida por Telemundo.

Luego de haber sido parte de esta importante producción ya no se le volvió a ver en la pantalla chica pero continuó desarrollando proyectos individuales. En el 2020 en plena pandemia por el coronavirus decidió volverse emprendedora desde su hogar en actividades personales.

REDES SOCIALES

Seara aprovecha las redes sociales como el Instagram para mantener informados a sus miles de seguidores respecto a las actividades que realiza de manera individual o junto a su familia. También da a conocer sobre sus próximos proyectos o pasos profesionales.

En las publicaciones se puede ver cómo es su relación junto a los miembros de su familia y se le aprecia hacer bromas y divertirse en distintos momentos para la alegría de sus seguidores y fans.

VIDA FAMILIAR

Lejos de la actuación y de las pantallas la actriz ha aprovechado estos momentos junto a su familia junto al actor Daniel Elbittar, de nacionalidad venezolana. Su buena relación los llevó a contraer matrimonio de cuya unión nació Maximiliano, su hijo que actualmente tiene cuatro años.

Ellos viven en Miami, en los Estados Unidos desde hace varios años en compañía de su perrita Lola y son amantes de viajar a distintos lugares en familia.