Hace algunas semanas se confirmó el regreso de Rafael Amaya a la actuación después de dos años de ausencia y de superar poco a poco sus adicciones que le hicieron pisar fondo. Al respecto se ha hablado mucho, incluso el recordado Aurelio Casillas de “El señor de los cielos” brindó una entrevista donde no tuvo reparos en referirse a su ardua lucha contra la dependencia a las drogas.

Los fanáticos de Rafael Amaya no pueden estar más feliz con el retorno del actor a las telenovelas y, aunque muchos deseaban que el primer proyecto sea la octava temporada de la serie que lo catapultó al éxito, el galán mexicano tendrá una participación especial en la serie “Malverde: El santo patrón”.

Meses atrás, Amaya había sido cuestionado por su proceso de rehabilitación, donde además tuvo recaídas, con episodios escandalosos de por medio. Mucho se decía que su personaje de Aurelio Casillas en “El señor de los cielos” lo había llevado al mundo de las adicciones y de donde le fue muy difícil de salir. Sin embargo, Amaya se responsabilizó por completo y deslindó su trabajo con sus graves problemas.

Rafael Amaya se sincera sobre sus adicciones y envía mensaje a quienes están luchando actualmente. (Foto: Captura de video)

AURELIO CASILLAS DESMIENTE QUE AURELIO CASILLAS LO LLEVÓ A CAER EN LAS ADICCIONES

En la entrevista con el programa “Hoy Día”, el protagonista de “El señor de los cielos” conversó acerca de los progresos que ha vivido desde comenzó su rehabilitación. “Estoy viviendo el ‘solo por hoy’ porque soy un alcohólico en recuperación”, confesó.

“Yo estaba perdido, estaba aislado del mundo, estaba enojado con todos, pero no era yo. Antes de perdonar a los demás, me perdono a mí mismo”, admitió Amaya.

El actor aprovechó la entrevista para desmentir los rumores de hace algún tiempo que señalaban que su personaje del narcotraficante Aurelio Casillas, fue el responsable de que cayera en desgracia por casi dos años.

“No fue el personaje, fui yo; la decisión fue mía, no era Aurelio; se entrena para dejar el personaje en el clóset, pero sí me dejé llevar por muchas cosas como la vanidad, el materialismo y el ego”, dijo en la entrevista donde también señaló que su caída en las adicciones se debió principalmente a su comportamiento en ese entonces y el no saber lidiar con la fama de forma repentina. “Era no importarme, no tener compromiso con la vida, con el trabajo, con mis amigos, con nada”, confesó el artista.

“No hay un manual para ser famoso, para que te eleven el ego, porque el ego y la confianza son los peores enemigos del talento. […] No tenía mucha responsabilidad en muchos aspectos... Fui yo, traía arrastrando muchos problemas sin saberlo…”, puntualizó.

Finalmente, sobre su proceso de recuperación, Amaya dijo que “Es un proceso de día a día. Desde que me levanto le doy gracias a Dios y le pido que me dé fuerza, y cuando me acuesto le vuelvo a agradecer. Antes era muy agnóstico y no creía en Dios, así de tan mal estaba mi situación. Me daba vergüenza verme al espejo”.