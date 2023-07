“El verano en que me enamoré” (The Summer I Turned Pretty) es una serie basada en la trilogía de libros de Jenny Han, autora también de “A todos los chicos de los que me enamoré” (To All the Boys I’ve Loved Before). La producción estrenó su primera temporada en el 2022 y gracias a su éxito en el 2023 llega a streaming la segunda temporada de la adaptación.

La serie trata sobre una adolescente llamada Belly que suele pasar sus vacaciones de verano en la casa de playa de unos amigos (los hermanos Conrad y Jeremiah), pero ahora que todos han crecido las cosas entre los tres podrían volverse complicadas, ya que el trío de amigos acabaría envuelto en un triángulo amoroso que podría dañar su amistad.

La segunda temporada promete grandes sorpresas y lo ha dejado demostrado en su tráiler donde también se escucha la canción “Back to december” que pertenece al álbum Speak now de Taylor Swift, pero del Taylor´s Version. En los avances también se pueden escuchar otras canciones de la artista. A continuación, te contamos la fecha de estreno de la nueva season, los días que sale cada capítulo y otros datos.

¿Cuándo se estrenará “El verano en que me enamoré”?

La serie estará disponible el 14 de julio, pero no podrás ver todos sus episodios ese día porque los capítulos llegará al streaming de forma semanal (cada viernes).

¿Qué días salen cada uno de los capítulos de la segunda temporada de “El verano en que me enamoré” y cómo se llaman?

La serie tendrá ocho episodios, los tres primeros estarán disponibles desde el 14 de julio y los siguientes llegarán a Prime Video de forma semanal hasta el 18 de agosto.

Capítulo 1: Love Lost (14 de julio de 2023)

Capítulo 2: Love Scene (14 de julio de 2023)

Capítulo 3: Love Sick (14 de julio de 2023)

Capítulo 4: Love Game (21 de julio de 2023)

Capítulo 5: Love Fool (28 de julio de 2023)

Capítulo 6: Love Fest (4 de agosto de 2023)

Capítulo 7: Love Affair” (11 de agosto de 2023)

Capítulo 8: Love Triangle” (18 de agosto de 2023)

¿En qué plataforma de streaming estará disponible la segunda temporada de “El verano en que me enamoré”?

La serie estará disponible en Prime Video, la plataforma de streaming tiene un plan de S/16.99 mensuales y puedes utilizarla en un Smart TV, Play Station 4, tu Tablet, laptop o smartphone. También puedes ver las películas y series que brinda Prime Video desde www.primevideo.com.

¿Cuál es el argumento de la segunda temporada de “El verano en que me enamoré”?

Belly cuenta los días para volver a la Playa Cousins, pero con Conrad y Jeremiah enfrentados por el corazón de la adolescente, tal vez las cosas cambien y el verano que ella espera no suceda. Además, ella junto a otras personas deben unir fuerzas para evitar que el futuro de la casa que tantos recuerdos tiene para los hermanos y la joven tenga un futuro incierto.

Reparto de la segunda temporada de “El verano en que me enamoré”

Lola Tung

Christopher Briney

Gavin Casalegno

Sean Kaufman

Rain Spencer

David Iacono

Elsie Fisher

Jackie Chung

Rachel Blanchard

Kyra Sedgwick

Tráiler de la segunda temporada de “El verano en que me enamoré”