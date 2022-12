La tercera temporada de “Emily en París” (Emily in Paris) ya se encuentra en Netflix y al igual que la temporadas anteriores todos los episodios de la serie están disponibles al mismo tiempo en la plataforma.

La nueva temporada de la serie ha sido una de las más esperadas del 2022, ya que la historia de la joven que llega a París para trabajar en la sede europea de la empresa en la que labora y debido a ello vive experiencias que nunca imaginó encantó a los usuarios del servicio de streaming

Para conocer más sobre la tercera temporada de “Emily en París”, a continuación, te contamos el día de estreno, la cantidad de capítulos que tiene, el reparto y otros datos relevantes sobre la producción.





¿Cuándo se estrena en streaming “Emily en París: temporada 3″?

Desde el 21 de diciembre del 2022, la tercera temporada de la serie protagonizada por Lily Collins se encuentra disponible en Netflix.





¿En qué plataforma de streaming se encuentra disponible “Emily en París: temporada 3″?

“Emily en París: temporada 3″, al igual que las temporadas anteriores está en Netflix. Las dos temporadas anteriores tiene diez episodios cada una.





¿Cuántos capítulos tiene “Emily en París: temporada 3″?

La tercera temporada de “Emily en París” tiene diez episodios, los cuales duran 30 minutos aproximadamente. A continuación, te contamos los nombres de cada uno.

Entre dos amores

¿De qué se trata, Alfie?

Las palomas sin la paz

En vivo, desde París, soy Emily Coopero

Oh la la Liste

Todos en Provenza

Cómo perder a un diseñador en 10 días

Víctima de la moda

El amor está en el aire

La farsa





¿De qué trata “Emily en París: temporada 3″?

Por las imágenes que se ven en el tráiler de la serie, se puede saber que Emily sigue en París y ahora no solamente anda lidiando entre dos amores, si no que también está con dos negocios. Es decir ahora Sylvie Grateau no es la única jefa de Emily, aunque claro eso solamente lo sabe la joven y su mejor amiga; sin embargo, es muy probable que en algún capítulo de la serie se mencione el tema.





Reparto de “Emily en París: temporada 3″

Paul Forman (Nicolás de León)

Melia Kreiling (Sofia Sideris)

Lily Collins (Emily Cooper)

Ashley Park (Mindy Chen)

Philippine Leroy Beaulieu (Sylvie Grateau)

Lucien Laviscount (Alfie)

Lucas Bravo (Gabriel)





Tráiler de “Emily en París: temporada 3″









Datos que debes recordar de “Emily en París: temporada 2″

Emily debe elegir entre si decide quedarse con su jefa de la empresa de Chicago o si desea unirse a la nueva agencia de Sylvie Grateau.

Emily debe solucionar la situación con Alfie, un joven que conoció en sus clases de francés.

El triángulo amoroso entre Gabriel, Camille y Emily que se desarrolló en las temporadas anteriores probablemente va a seguir.

Emily se ha vuelto muy popular en París y eso la ayuda a conseguir cuentas para la nueva empresa de Sylvie Grateau.