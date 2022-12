La tercera temporada de “Emily en París” llega en los próximos días a Netflix. Debido a la popularidad de la serie y que se estrena un año después de la segunda es probable que no recuerdes algunos datos de la temporada anterior.

Por tal motivo, a continuación, te contamos algunos datos claves para entender mejor la trama de la nueva temporada se la serie protagonizada por Lily Collins.





¿Qué debes tener en cuenta sobre “Emily en París” antes de ver la tercera temporada?

Alfie, el nuevo interés amoroso de Emily conoce sobre el pasado que tiene ella con Gabriel.

Emily ha prometido a Camille, una de sus amigas más cercanas en París y también pareja de Gabriel que no volverá a estar con él.

Sylvie decidió empezar su propia agencia y solicitó a sus compañeros que se unen a ella, también hizo la propuesta a Emily.

Midy, la mejor amiga de Emily se ha vuelto popular y también en la serie se descubre que ella es hija de un hombre muy rico.

Emily decide confesarle sus sentimientos a Gabriel, pero cuando acude a su departamento descubre que él ha regresado con Camille y ahora ambos van a vivir juntos.

Emily descubre que Sylvie, su jefa estuvo cada con un hombre más joven que vive en otra ciudad.

Emily decide tener una relación de larga distancia con Alfie, nuevo interés de la joven.

¿Cuándo se estrena “Emily en París: temporada 3″?

La serie llega a Netflix el 21 de diciembre y de acuerdo a las imágenes que se han visto en el tráiler se sabe que será tan entretenida como las temporadas anteriores.





¿En qué plataforma de streaming estará disponible “Emily en París: temporada 3″?

“Emily en París: temporada 3″, al igual que las temporadas anteriores estará disponible por Netflix. Las dos temporadas anteriores tiene diez episodios cada una.





¿Cuántos episodios va a tener “Emily en París: temporada 3″?

La tercera temporada de la famosa serie protagonizada por Lily Collins va a tener 10 capítulos, los cuales van a estar disponibles desde el día de estreno de la serie.





¿De qué trata “Emily en París: temporada 3″?

Por las imágenes que se ven en el tráiler de la serie, se puede saber que Emily sigue en París y ahora no solamente anda lidiando entre dos amores, si no que también está con dos negocios. Es decir ahora Sylvie Grateau no es la única jefa de Emily, aunque claro eso solamente lo sabe la joven y su mejor amiga; sin embargo, es muy probable que en algún momento de la serie todos descubran eso.





Reparto de “Emily en París: temporada 3″

Paul Forman (Nicolás de León)

Melia Kreiling (Sofia Sideris)

Lily Collins (Emily Cooper)

Ashley Park (Mindy Chen)

Philippine Leroy Beaulieu (Sylvie Grateau)

Lucien Laviscount (Alfie)

Lucas Bravo (Gabriel)





Tráiler de “Emily en París: temporada 3″