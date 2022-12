“Emily en París” (“Emily in Paris” en inglés) regresó con su tercera temporada y nuevos personajes. En esta entrega de la serie de Netflix, hemos podido conocer un poco más a Sylvie, una de nuestras protagonistas favoritas, y la turbia relación que tuvo con Louis De León, el padre de Nicolás.

Pese a su personalidad fría y distante, la jefa francesa de Emily es muy querida por el público y, poco a poco, se ha podido conocer más sobre ella. Como el hecho que tuvo un romance con Antoine Lambert y está casada con Laurent.

La temporada 3 de la serie no ha sido la diferencia, permitiendo ver el carácter luchador del personaje de Philippine Leroy-Beaulieu, pero también vulnerable al darse cuenta que debe depender de su equipo.

Sin embargo, también da una mirada mucho más íntima a la trayectoria de Sylvie Grateau. Esto es cuando se reúne con el padre de Nicolás de León, el novio de Mindy y heredero de la empresa JMVA que compró la marca de Pierre Cadault.

LA REUNIÓN DE SYLVIE Y LOUIS DE LEON EN LA TEMPORADA 3 DE “EMILY EN PARÍS”

En el episodio 8, Sylvie y Emily están tratando de encontrar una forma de convencer a Nicolas De León que posponga el reemplazo de Pierre Cadault, quien no solo había sido su cliente, sino también su amigo.

Por ello, la presidenta de la agencia Grateau se reunió en el almuerzo con Louis De León, el padre de Nacho a quien conocía de sus inicios en la industria. En ese momento, le pide que convenza a su hijo de retrasar el anuncio, pues no solo sería poco amable con el diseñador, sino que también podría generar una guerra mediática.

Paul Forman interpreta a Nicolás de León en la temporada 3 de "Emily en París" (Foto: Netflix)

EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE SYLVIE Y LOUIS DE LEON EN LA TEMPORADA 3 DE “EMILY EN PARÍS”

Aunque ella estaba expresando una genuina preocupación, lo único en lo que parecía estar concentrado Louis De Leon era en lo “hermosa que seguía estando” Sylvie, como cuando “todavía era una asistente”.

“Yo también te recuerdo de cuando era solo una asistente”, le respondió con cara de pocos amigos. “Recuerdo todo”.

Cuando el empresario escuchó esto, su semblante cambió completamente y bajó el rostro casi en señal de vergüenza. Las palabras de Sylvie y la reacción de Louis dan a entender que hubo una relación inadecuada entre ambos cuando ella era una asistente y él, probablemente, tenía un puesto importante. Lo más seguro es que ella haya sufrido alguna clase de acoso o abuso sexual por parte del padre de Nicolós De León.

“Espero que me recuerdes solo como un hombre respetable”, le respondió Louis avergonzado.

Esta pequeña indirecta que ha dado la serie se vio confirmada cuando Sylvie y Emily encontraron una manera de retrasar el cambio durante la inauguración de la tienda de ropa y la presidenta de la agencia se retiró asegurando que “nunca quiso volver a tener una relación (laboral) con él”.

En una entrevista con Tudum, Philippine Leroy-Beaulieu confirmó que se trataba de un caso de acoso típico de lo que se luchó en el #MeToo.

“Es el tipo de cosas que sucedieron tanto cuando era joven que no me sorprende. Es como, ‘Por supuesto que podría haber sucedido’”, dijo al portal de Netflix. Además agregó que trataron de mantener en una interrogante el límite de las acciones del personaje de Pierre Deny. “No sabemos exactamente hasta dónde llegó, pero obviamente estaba molesta por la actitud”.