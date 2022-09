Marilyn Monroe fue una actriz estadounidense muy popular entre los años 50 y 60, debido a su belleza fue considerada un símbolo sexual. A lo largo de su carrera, Norma Jeane Mortenson (nombre de nacimiento de la interprete) apareció en muchas películas como Diamonds Are a Girl’s Best Friend (Los diamantes son los mejores amigos de una chica).

También estuvo en Some Like It Hot (Algunos prefieren quemarse), Gentlemen Prefer Blondes (Los caballeros las prefieren rubias), The Seven Year Itch (La comezón del séptimo año), The Prince and the Showgirl (El príncipe y la corista), How to Marry a Millionaire, entre otras.

Debido a la amplia filmografía de Marilyn Monroe, la actriz sigue siendo muy popular aunque ya pasaron 60 años de su fallecimiento. Por ello, a continuación, te contamos las plataformas de streaming ideales para ver algunas de las películas en las que trabajó.





Algunos prefieren quemarse (Some Like It Hot)

La película es una comedia que trata sobre dos amigos Joe ( saxofonista irresponsable) y Jerry (contrabajista apocado y sensato) que buscan escapar de un grupo de gánsteres que los persiguen porque fueron testigos de un asesinato.

Por ello, deben aceptar trabajar en una banda de jazz de integrantes mujeres. En el grupo descubren la presencia de Sugar Kane (Marilyn Monroe) y ambos se enamoran de ella, por lo que disfrazados de mujeres empiezan a competir para llamar su atención. La película está disponible para alquiler en Google play.









Los caballeros las prefieren rubias (Gentlemen Prefer Blondes)

Es una comedia musical que cuenta la historia de dos cantantes de Arkansas, una de ellas se va a casar con un millonario; sin embargo, el padre de su futuro esposo piensa que ella es una cazafortunas y contrata un detective, pero las cosas empiezan a cambiar cuando el investigador se enamora de su amiga (Marilyn Monroe). La cinta está disponible en Star plus y si no cuentas con la plataforma puedes alquilarla en Google play.





La comezón del séptimo año (The Seven Year Itch)

Un ejecutivo que se encuentra pasando por la crisis de los cuarenta está en Nueva York tratando de relajarse un poco, pero toda su rutina cambia cuando empieza a sentirse atraído por su nueva vecina, una joven actriz. La historia se encuentra en Star plus.





Niágara

La película cuenta la historia de una pareja viaja al noreste de América del Norte para conocer las cataratas del Niágara, lo que no sabe el esposo es que ese romántico paseo esconde el plan de su esposa para asesinarlo con la ayuda de su amante. Esta película también se encuentra en Star plus.





La jungla del asfalto (The Asphalt Jungle)

Esta cinta trata de un ratero que luego de dejar la prisión bajo libertad condicional decide buscar a un cómplice para realizar el robo de un botín de millón de dólares. Es así como se arma una banda para realizar el asalto, pero algo que espera el experimentado ladrón es que uno de sus compañeros va a intentar traicionarlos para escapar con su amante (Marilyn Monroe). Actualmente solamente está disponible para alquiler gracias a Apple tv.





Encuentro en la noche (Clash by Night)

La cinta trata sobre una mujer que regresa a su pueblo para reunirse con su hermano, con quien no tiene una relación cercana; sin embargo, se vuelve amiga de la novia de él y posteriormente se enamora de un pescador y pronto se casan, pero algo que no esperaba es que luego empezaría a sentirse atraída por otro hombre. La cinta se encuentra para alquiler a través de Apple tv y Google play.





Cabe destacar que Marilyn Monroe en 1960 gracias su actuación en Some Like It Hot (Algunos prefieren quemarse) obtuvo un Globo de oro en la categoría Mejor actriz de cine en comedia o musical. En 1956 había sido nominada en la misma categoría por Bus Stop.





