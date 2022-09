Marilyn Monroe es una recordada actriz que participó en muchas películas entre los años 50 y 60. La interprete cuyo nombre de nacimiento era Norma Jeane Mortenson falleció en 1962 a los 36 años.

Aunque ya pasaron 60 años desde su muerte, Monroe sigue siendo un personaje muy popular alrededor del mundo. Tal vez por ello, muchas de las cintas donde trabajó se encuentran disponibles en las plataformas más populares.

Y es que la actriz era muy talentosa y un claro ejemplo de ello es el Globo de Oro que consiguió en la categoría a la mejor actriz en una comedia o musical por su actuación en ‘Algunos prefieren quemarse’ (Some Like It Hot), largometraje que estrenó en 1959.

Por tal motivo y debido al lanzamiento de ‘Blonde’ (Rubia) con Ana de Armas y que se puede ver en Netflix, a continuación, te contamos en qué plataforma puedes ver la cinta que hizo que Marilyn Monroe logre ese premio.





¿De qué trata ‘Algunos prefieren quemarse’?

La película está ambientada en la ciudad de Chicago en los años 20 y cuenta la historia de dos amigos músicos que sin querer son testigos de una matanza y deben empezar a huir para salvar su vida, porque los gánsteres involucrados saben que ellos vieron todo.

Para obtener un poco de dinero deben disfrazarse de mujeres y así trabajar en una banda de jazz, en la cual está Sugar Kane (Marilyn Monroe) y ambos se enamoran de ella, por lo que empieza una competición entre ellos.

Por ello, aprovechando que lucen como mujeres ante Sugar se ganan su confianza y ella les cuenta que está tratando de encontrar un millonario dulce y que no quiere oír sobre saxofonistas porque anteriormente han roto su corazón.





¿Cuándo se estrenó ‘Algunos prefieren quemarse’?

El largometraje también conocido como ‘Una Eva y dos Adanes’ y ‘Con faldas y a lo loco’, pero cuyo nombre original es ‘Some Like It Hot’ se estrenó en 1959 y consiguió muchos premios como el Globo de Oro a mejor película de comedia o musical. La película es una versión francesa de la cinta Fanfare d’amour (1935).





¿En qué plataforma de streaming se puede ver ‘Algunos prefieren quemarse’?

Actualmente la película no se encuentra en una plataforma de streaming, pero puedes verla a través de la aplicación Google Play por un costo de 13 soles si deseas alquilarlo y 36 soles si prefieres comprarlo para tener la película en tu colección.





Ficha técnica de ‘Algunos prefieren quemarse’





Título: Some Like It Hot

Fecha de estreno: 1959

País: Estados Unidos

Dirección y producción: Billy Wilder

Guion: Peter Thoeren y Michael Logan





Reparto de ‘Algunos prefieren quemarse’

Marilyn Monroe (Sugar ‘Kane’ Kowalczyk)

Tony Curtis (Joe/Josephine/Shell Oil Junior)

Jack Lemmon (Jerry /’Daphne’)

George Raft (un mafioso de Chicago)

Pat O’Brien (Detective Mulligan)

Joe E. Brown (Osgood Fielding III)

Joan Shawlee (Sweet Sue)

Dave Barry (gerente de la banda)

George E. Stone (Charlie, un pistolero asesinado)

Edward G. Robinson Jr. (Johnny Paradise)





Tráiler de ‘Algunos prefieren quemarse’





¿Cuántas veces Marilyn Monroe fue nominada a los Globos de Oro?

Aunque Marilyn Monroe recibió un Golden Globo por esta película, ella había sido nominada anteriormente por la cinta Bus Stop (Nunca fui Santa) que se estrenó en 1956 y que está basada en una obra teatral.