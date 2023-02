“Espíritu libre” (“True Spirit” en inglés) es una película que se estrenó hace poco en Netflix y está basada en hechos reales de la vida de Jessica Watson, una joven de 16 años que decidió darle la vuelta al mundo en su bote.

La cinta australiana llegó a la plataforma de streaming el 3 de febrero de 2023 y fue dirigida por Sarah Spillane, quien estuvo detrás de otros títulos como “Around the Block” con Christina Ricci.

Teagan Croft (Rachel Roth en “Titans”) es la encargada de darle vida a la intrépida Jennifer Watson. Aunque su travesía parezca asombrosa y esté un poco exagerada por momentos, el verdadero viaje fue muy retador.

Antes de continuar, mira aquí el tráiler de “Espíritu libre”.

LA RAZÓN POR LA QUE JESSICA WATSON DECIDIÓ NAVEGAR SOLA

Una de las mayores interrogantes de la historia de Jessica Watson es qué la llevó a decidir que haría circunnavegación. Para ella fue sencillo: la forma en la que fue criada y un cuento de niños que les leía su madre.

De pequeña, había vivido junto a su familia en un bote por varios años, por lo que estaba acostumbrada a navegar. Cuando tenía once años, su madre solía leerles “Lionheart: A Journey of the Human Spirit” a la hora de dormir, lo que la llevó a querer hacer algo tan ambicioso.

“Quería desafiarme a mí misma y lograr algo de lo que estar orgullosa. Y sí, quería inspirar a la gente”, dijo Watson a Los Angeles Times.

Anna Paquin y Josh Lawson interpretaron a Julie y Roger Watson, los padres de Jessica en "Espíritu libre" (Foto: Netflix)

LO QUE REALMENTE SUCEDIÓ CON JESSICA WATSON

Tal como sucedió en la película, Jessica Watson partió en un viaje alrededor del mundo sola en su bote llamado “Pink Lady”. Los requerimientos de estos tipos de viajes es que ella no pudiera recibir ayuda en el proceso como comida o paradas en puertos. Sin embargo, si podía acceder a una radio para recomendaciones.

Aunque no lo crean, la joven de 16 año de verdad se encontró con grandes olas que no solo amenazaron su viajes, sino que tumbaron su bote en siete ocasiones.

Aunque llegó a completar su viaje, arrivando en Sydney pocos días antes de su cumpleaños en el 2010, no pudo cumplir con los requerimientos del World Speed Sailing Record Council (WSSRC), pues estuvo más de 2 mil millas náuticas por debajo del requerimiento (21,600).