Debido a las creencias y tradiciones religiosas de varios países del medio oriente algunas películas o producciones audiovisuales no son permitidas en sus territorios por no tener, supuestamente, un contenido adecuado. Este es el caso de Arabia Saudí, Kuwait y Qatar que recientemente prohibieron el estreno de la película “Eternals” de Marvel.

Los tres países mencionados no serán parte del estreno de la nueva producción de Marvel Estudios, según informó The Hollywood Reporter, debido a que Disney ha decidido no censurar la trama LGTBQ+ que se aprecia en el filme. Esto ocurre a comparación de los Emiratos Árabes Unidos, donde “Eternals” aún figura entre los filmes que serán estrenados próximamente.

¿POR QUÉ ESTOS TRES PAÍSES PROHIBIERON EL ESTRENO DE “ETERNALS”?

The Hollywood Reporter también ha informado que se han recogido algunos testimonios respecto a la decisión de los tres países y tiene que ver con la presencia de Phastos, el primer superhéroe homosexual del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) el cual no ha sido bien recibido por las autoridades árabes.

Otras fuentes señalan que la censura al filme es debido a que se observa a Phastos, el primer superhéroe homosexual del UCM, junto a su pareja Ben.

El personaje Phastos es uno de los principales en Eternals.

El medio de información añadió que la película “Eternals” tenía previsto ser estrenada el próximo 11 de noviembre en los países de Arabia Saudí, Kuwait y Qatar, pero se pretendió censurar el metraje original del filme. Sin embargo, Disney se negó a acatar las normas musulmanas y “Eternals” desapareció de las páginas web en esos territorios.

Se debe tener en cuenta que el tema de la homosexualidad no es permitida en varios países del golfo pérsico y las películas que contienen cualquier tema relacionado con cuestiones LGBTIQ+ no son emitidas en los cines.

¿DE QUÉ TRATA “ETERNALS”?

“Eternals” tiene como trama una historia que data de hace millones de años donde los seres cósmicos conocidos como los Celestiales comenzaron a experimentar genéticamente con los humanos.

Esto se hizo con la finalidad de crear individuos superpoderosos que hicieran únicamente el bien y destruyeran a las fuerzas del mal; sin embargo, no todo salió como se tenía planeado, pues, hicieron su aparición los Desviantes que destruyeron todo a su paso.

Las dos razas se enfrentan en una eterna lucha de poder a lo largo de la historia. En medio de esta guerra, Ikaris (Richard Madden) y Sersi (Gemma Chan) tratarán de vivir su propia historia de amor.

¿QUÉ ACTORES PARTICIPAN DE “ETERNALS”

La película que promete ser una de las favoritas del público está integrada por un gran elenco de actores entre los que se encuentran:

Angelina Jolie

Richard Madden

Salma Hayek

Kumail Nanjiani

Brian Tyree Henry

Lauren Ridloff

Lia McHugh

Don Lee

Gemma Chan

Barry Keoghan

Kit Harington, entre otros.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ LA PELÍCULA “ETERNALS”

La película ha sido dirigida por Chloé Zhao y a pesar que en algunas naciones no ha sido bien recibida, fue estrenada el pasado 5 de noviembre en varios países.