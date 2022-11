En “Game of Thrones”, pudimos conocer a unos pocos Targaryen, debido a que la línea sanguínea de la familia estaba prácticamente extinta. Sin embargo, “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) mostró a esta poderosa casa en todo su esplendor y pudimos ver a un gran número de personajes con sus típicas cabelleras blancas. Quizás les haya surgido la duda sobre por qué todos ellos tienen las mismas características. Aquí lo explicaremos.

Al principio de la serie original de HBO, los únicos Targaryens vivos eran Daenerys y Viserys. Posteriormente, pudimos ver a otros miembros mediante flashbacks en los que mostraron a Aerys II, más conocido como el “Rey Loco”, y su hijo Rhaegar.

Todos ellos compartían el cabello platinado, casi blanco, pese a haber pasado cientos de años desde el inicio de la dinastía. Antes de continuar, mira aquí el tráiler de la temporada 1 de “House of the Dragon”.

EXPLICACIÓN DEL CABELLO BLANCO DE LOS TARGARYEN

El cabello platinado de la Casa Targaryen proviene de sus orígenes valyrios. En la obra de George R.R. Martin, se detalla que los descendientes de este gran imperio tenían la melena de este color y también los ojos color violeta (aunque esto último fue omitido por la adaptación).

Sin embargo, luego de la destrucción de Antigua Valyria, estas características se hubieran perdido si los Targaryen no hubieran optado por preservar sus genes. Esto no era por un simple tema estético, sino que se creía que su sangre también era mágica y era lo que les permitía ser jinetes de dragón.

Por ello, desde que se asentaron en Rocadragón, una isla frente a Poniente, empezaron a practicar endogamia, la cual consistía en casarse y procrear con sus propios familiares, incluso con lazos tan cercanos como sus propios hermanos y hermanas.

Uno de los casos más famosos fue Aegon el Conquistador, quien no solo contrajo matrimonio con una de sus hermanas, Visenya, sino que también desposó a la segunda, Rhaenys.

Esta fue una tradición que se mantuvo cuando los Targaryens se establecieron como los reyes del continente, pese a que iba contra la Fe de los Siete que se practicaba en el lugar. Las costumbres incestuosas les trajo muchos problemas y rebeliones con la religión militante hasta que Jaehaerys instauró la “Doctrina del excepcionalismo”.

De preferencia, los matrimonios se realizaban con el lazo más cercano, es decir un hermano o hermana, tal como se vio en “House of the Dragon” con Aegon II y Helaena Targaryen. De no tener uno, se comprometían con algún primo, como sucedió con Viserys Targaryen y Aemma Arryn (quien era mitad Targaryen por el lado de su madre). Lo mismo con Rhaenyra Targaryen y Laenor Velaryon, quien era su primo segundo y, a su vez, tenía sangre valyria por su familia Velaryon.

Alicent Hightower, Otto Hightower, Aegon II Targaryen, Aemond Targaryen y Helaena Targaryen en "House of the Dragon" (Foto: HBO)

LOS TARGARYEN QUE TIENEN OTRO COLOR DE CABELLO

En “House of the Dragon”, los productores tomaron la decisión creativa de uniformizar los cabellos platinados para todos los descendientes de sangre valyria. Sin embargo, algunos personajes se caracterizaban por tener tonalidades ligeramente más doradas o mucho más ocuros originalmente.

En “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, Rhaenys Targaryen en realidad tiene el cabello negro pues su madre, Jocelyn, era una Baratheon. Cuando envejeció, su melena se tiñó con tintes de plateado debido a sus canas.

Tampoco podemos olvidarnos de los hijos de Rhaenyra Targaryen, quienes heredaron el cabello oscuro de su padre, Harwin Strong.

Por supuesto, otro conocido Targaryen que tenía otro color de cabello fue Jon Snow, quien en realidad era Aegon VI, hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Por parte de su madre, el joven nació con el cabello bastante oscuro.

Mientras tanto, en los libros de “Canción de hielo y fuego”, otro Targaryen de cabello oscuro fue Baelor Rompelanzas, ya que su madre era Myriah Martell de Dorne. Asimismo, el príncipe Duncan el Pequeño fue otro que no compartía el gen de cabello blanco, ya que obtuvo el cabello oscuro de su madre Betha Blackwood.

¿POR QUÉ ALGUNOS TARGARYEN TENÍAN EL CABELLO OSCURO?

No hay una explicación detallada en la obra de Martin para los colores de cabellos diferentes en los Targaryen, pero la respuesta más lógica es la genética. El cabello claro es un gen recesivo, por lo que, si se cruza con un gen dominante como el cabello oscuro, este último tiene más probabilidades de ser heredado.

En el caso de los hijos de Alicent Hightower, una posible explicación por la que ellos sí obtuvieron el característico cabello valyrio, es porque el gen pelirrojo también es recesivo.